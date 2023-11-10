Собянин: ИИ помог московским врачам проанализировать более 11 млн исследований

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С 2020 года искусственный интеллект помог столичным рентгенологам проанализировать свыше 11 млн исследований. В Москве продолжается цифровизация здравоохранения, которая охватывает все области медицины.
С 2011 года число проводимых исследований возросло в разы – как и возможности самих рентгенологов в возможностях анализа снимков. Когда-то врачебное заключение по анализу занимало более суток – ныне оно занимает до часа. После этого снимок сразу попадает в медкарту пациента в электронном формате, указал Сергей Собянин.
Такой пример служит подтверждением эффективности использования современных научных достижений для улучшения качества медпомощи в Москве – а также примером обеспечения технологического суверенитета России
"Сегодня мы на рубеже новой революции в использовании искусственного интеллекта", – указал Собянин.
Модернизация службы лучевой диагностики продолжается с 2019 года и охватывает не только замену оборудования, но и оснащение материально-технической базы. Более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики – цифровое (свыше 2300 единиц техники). Современные системы диагностики являются стандартом оснащения как для стационаров, так и для московских поликлиник.
Ксения Собчак cо вторым мужем Константином Богомоловым посетила светскую премьеру фильма Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". Появление телеведущей на красной дорожке произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Все произошло во время церемонии награждения отличившихся украинских бойцов