Собянин: ИИ помог московским врачам проанализировать более 11 млн исследований

Столичная система здравоохранения идет вперед огромными шагами

С 2020 года искусственный интеллект помог столичным рентгенологам проанализировать свыше 11 млн исследований. В Москве продолжается цифровизация здравоохранения, которая охватывает все области медицины.

С 2011 года число проводимых исследований возросло в разы – как и возможности самих рентгенологов в возможностях анализа снимков. Когда-то врачебное заключение по анализу занимало более суток – ныне оно занимает до часа. После этого снимок сразу попадает в медкарту пациента в электронном формате, указал Сергей Собянин.

Такой пример служит подтверждением эффективности использования современных научных достижений для улучшения качества медпомощи в Москве – а также примером обеспечения технологического суверенитета России

"Сегодня мы на рубеже новой революции в использовании искусственного интеллекта", – указал Собянин.

Модернизация службы лучевой диагностики продолжается с 2019 года и охватывает не только замену оборудования, но и оснащение материально-технической базы. Более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики – цифровое (свыше 2300 единиц техники). Современные системы диагностики являются стандартом оснащения как для стационаров, так и для московских поликлиник.