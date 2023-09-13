Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим по уровню оснащения в стране — Собянин

Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим по уровню оснащения в стране — Собянин
Фото: sobyanin.ru
По уровню лечебных и диагностических возможностей медучреждению не будет равных

Новая ИКБ №1 станет лучшей инфекционной больницы страны, а ее открытие – достойное завершение модернизации Инфекционной службы, указал мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте физически и морально устаревших зданий появилась абсолютно новая больница с 546 мельцеровскими боксами, где могут лечиться одновременно более тысячи пациентов.

Для исключения распространения инфекций вход в палаты организовали с открытых галерей, которые отапливаются в холодный сезон. Бесконтактная доставка питания сводит к минимуму общение между заболевшими и сотрудниками медучреждения.

Для проведения хирургического вмешательства оборудованы четыре операционные – для малоинвазивных вмешательств, для пациентов с общей хирургической патологией вместе с различными типами инфекций.

Тем самым, указал Собянин, исключается необходимость в транспортировке инфекционных больных в обычные городские стационары.

"Модернизация инфекционной службы Москвы создает новые возможности для оказания своевременной помощи москвичам. С новыми больницами все мы будем чувствовать себя намного увереннее", – подытожил Собянин.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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