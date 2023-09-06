Собянин поздравил коллектив ДГКБ им. Г.Н. Сперанского со 100-летием больницы

В состав клиники входят уникальнейшие для города медицинские центры

В 2023 году детская больница имени Сперанского празднует свое столетие. В составе клиники – уникальнейшие для Москвы центры, включая ожоговый, неонатальной нефрологии и диализа, аллергологии и иммунологии, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Как указал глава города, речь идет об одном из ключевых детских стационаров Москвы, который насчитывает свыше 1500 сотрудников. Ежегодно здесь проходят лечение порядка 40 тыс. пациентов со всей страны.

Состав клиники – уникальные для города подразделения. Так, в ожоговом центре оказывается как медицинская, так и социально-психологическая помощь. А специалисты центра неонатальной нефрологии и диализа занимаются выхаживанием новорожденных с почечной патологией. В центре аллергологии и иммунологии ежегодно получают помощь свыше 6000 детей.

"Поздравляю всех сотрудников с юбилеем и желаю успехов. Ваш профессионализм – залог здоровья наших детей", – заключил Собянин.