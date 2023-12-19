Москва переживает промышленный бум — Сергей Собянин

Москва переживает промышленный бум — Сергей Собянин
Фото: mos.ru
В столице ежегодно появляется более сотни производств

Российская столица переживает промышленный бум. За последние пару лет объемы производства в городе выросли более чем вдвое, рассказал Сергей Собянин.

Промышленность столицы сделала огромный шаг вперед с помощью технологий. Современные предприятия не нуждаются в огромных площадях, как это было во времена старых заводов. Теперь производство стремится к инновациям, эффективности и экологичности.

"А на смену заводам-гигантам приходят промышленные кластеры, когда несколько смежных по сфере компаний работают на одной достаточно компактной площадке", – рассказал Собянин.

В прошлом году заказчики отгрузили в Москве продукции на 9,7 триллиона рублей. Размещение производства в столице выгодно для бизнеса – здесь и квалифицированные кадры, и качественные площади, и удобная логистика с крупнейшим в стране рынком сбыта.

Москва – российский лидер по объемам производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии, сфере изготовления медицинских изделий. Столица также входит в топ-3 лидера пищевой промышленности, а также выпусков товаров народного потребления. В городе сосредоточено более 4 тыс. производств.

Каждый год в Москве открывается до пятидесяти средних крупных  предприятий, порядка ста малых. В промышленности заняты около 720 тыс. человек – это каждый десятый работающий в столице.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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