Собянин начал отчет перед Мосгордумой об итогах года

Собянин начал отчет перед Мосгордумой об итогах года
Выступление мэра проходит в новом формате

Депутаты Мосгордумы в среду, 20 декабря, принимают итоговый отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе столичного правительства в 2023 году.

В этот раз ежегодный отчет проходит в новом формате публичной телетрансляции. Она началась в 10:15 мск на сайтах mos.ru, Sobyanin.ru, а также по телеканалам "Москва 24" и "ТВ-Центр".

Свое выступление мэр начал с напоминания о том, какие испытания столица, как и вся Россия, прошла за последние два года, и рассказал, как удалось справиться с трудностями. В частности, в Москве несмотря ни на что успешно продолжаются реформы здравоохранения, транспортной системы, развивается промышленность.

Увидеть отчет Сергея Собянина перед МГД можно здесь.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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