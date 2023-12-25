Заказать исследование воды, пищи и даже почвы может любой желающий

На страже здоровья и безопасности москвичей и их питомцев уже более 60 лет стоит Городская ветеринарная лаборатория. В прошлом году там был проведен капитальный ремонт и переоснащение современным оборудованием. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция позволила увеличить мощность лаборатории почти в два раза: сейчас там проводится до 120 тыс. исследований в год. Одно из главных направлений – проверка безопасности всех видов пищевых продуктов от мяса и рыбы до орехов, грибов и сухофруктов. Поэтому в лабораторию обращаются многие перерабатывающие предприятия, торговые организации, рынки, ярмарки.

"Исследования могут заказать и обычные граждане: к примеру, именно здесь можно проверить безопасность охотничьих трофеев – мяса диких животных",

– отметил в своем блоге Сергей Собянин.

Второе ведущее направление работы лаборатории – забота о здоровье домашних животных. За экспертным мнением сюда обращаются зоопарки, цирки, ветклиники, зоомагазины и владельцы питомцев. Исследования проводятся по самому широкому спектру вирусных, бактериальных, паразитарных заболеваний животных, птиц, рыб, насекомых.

Исследуют в лаборатории и промышленные корма – на безопасность и пищевую ценность, что позволяет составить сбалансированное меню для питомца и перепроверить данные производителей.

С недавних пор в Горветлаборатории исследуют пробы воды на наличие микроорганизмов и токсичных элементов, а также почву собачьих площадок – на наличие паразитов.

"Опираясь на многолетние традиции, Московская городская ветеринарная лаборатория постоянно совершенствуется, внедряет новые методики исследований, расширяет спектр услуг во имя главной цели – здоровья москвичей и благополучия нашего города", – подчеркивает Сергей Собянин.

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