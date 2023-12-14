Собянин: программа проактивного меднаблюдения охватывает 1,1 млн москвичей

Мэр продлил проект диспансерного наблюдения жителей Москвы с сердечной недостаточностью

Программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает порядка 1,1 млн жителей Москвы с одним из девяти хронических заболеваний. Проект проактивного диспансерного наблюдения москвичей с хронической сердечной недостаточностью будет продлен до следующего года в соответствии с решением Сергея Собянина.

Хроническая сердечная недостаточность сильно снижает качество жизни пациентов. Прогрессирующее заболевание существенно повышает риски инфаркта, или иной другой сосудистой катастрофы.

Диспансерное наблюдение москвичей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, введено для повышения эффективности лечения и, как следствие, отсрочивания наступления тяжелых последствий. Проект ставит своей целью, в том числе, формирование культуры заботы о здоровье у пациентов с соответствующими заболеваниями, выработку привычки своевременного прохождения всех исследований, приема лекарств и ответственного отношения к здоровью.

"В соответствии с новым московским стандартом пациенты получают индивидуальную программу, в которой зафиксированы плановые диспансерные приемы, обязательные исследования и консультации специалистов. Медики контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно, в динамике", – указал Собянин.