Собянин: к проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Москве проведено уже более 6 тыс. голосований, по результатам которых в городе благоустроили улицы, переулки, бульвары и площади. Город стремительно меняется с помощью жителей, участвующих в проекте "Активный гражданин".
Мнение жителей столицы оказало влияние и на транспортную отрасль. Так, проект строительства МЦД был поддержан населением, которое также выбрало названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра.
Активные москвичи также дали названия улицам, бульварам, площадям, скверам, первому учебному электросудну, виртуальному помощнику городского транспорта.
Как указал Собянин, в числе недавних популярных голосований – выбор имени для детеныша панды из Московского зоопарка.
Проект "Активный гражданин" работает вот уже восемь лет, к нему присоединились более 6,7 млн человек.
Ведущая рассказала о проблемах в семье