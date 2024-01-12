Собянин: к проекту "Активный гражданин" присоединились более 6,7 млн человек

Благодаря москвичам в столице благоустроены улицы, скверы, бульвары и площади

В Москве проведено уже более 6 тыс. голосований, по результатам которых в городе благоустроили улицы, переулки, бульвары и площади. Город стремительно меняется с помощью жителей, участвующих в проекте "Активный гражданин".

Мнение жителей столицы оказало влияние и на транспортную отрасль. Так, проект строительства МЦД был поддержан населением, которое также выбрало названия для Большой кольцевой линии метро и Московского скоростного диаметра.

Активные москвичи также дали названия улицам, бульварам, площадям, скверам, первому учебному электросудну, виртуальному помощнику городского транспорта.

Как указал Собянин, в числе недавних популярных голосований – выбор имени для детеныша панды из Московского зоопарка.

Проект "Активный гражданин" работает вот уже восемь лет, к нему присоединились более 6,7 млн человек.