Сергей Собянин подвел итоги городской премии в сфере туризма "Путеводная звезда"

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В Москве назвали победителей туристической премии "Путеводная звезда", которую присуждают лучшим выставкам, экскурсиям и гостиницам, указал Сергей Собянин.
В конкурсе всего 22 номинации. В шести из них лучших определяет профессиональное жюри. Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов, который провел по Москве за год более 350 экскурсий.
А в 11 номинациях голосовали участники "Активного гражданина". В номинации "Московские впечатления: выставки" горожане выбрали экспозицию Государственного Дарвиновского музея", посвященную истории развития теории эволюции и разнообразию жизни на Земле.
Организаторы вручили награды еще в пяти номинациях. Все подробности о победителях доступны на сайте.
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