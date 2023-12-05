Сергей Собянин подвел итоги городской премии в сфере туризма "Путеводная звезда"

Сергей Собянин подвел итоги городской премии в сфере туризма "Путеводная звезда"
Фото: mos.ru
В Москве выбрали лучшего экскурсовода, а также победителей среди гостиниц и туроператоров

В Москве назвали победителей туристической премии "Путеводная звезда", которую присуждают лучшим выставкам, экскурсиям и гостиницам, указал Сергей Собянин.

В конкурсе всего 22 номинации. В шести из них лучших определяет профессиональное жюри. Лучшим экскурсоводом стал Евгений Степанов, который провел по Москве за год более 350 экскурсий.

А в 11 номинациях голосовали участники "Активного гражданина". В номинации "Московские впечатления: выставки" горожане выбрали экспозицию Государственного Дарвиновского музея", посвященную истории развития теории эволюции и разнообразию жизни на Земле.

Организаторы вручили награды еще в пяти номинациях. Все подробности о победителях доступны на сайте.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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