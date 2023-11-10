Стартовало голосование за победителей московской премии в сфере туризма

Стартовало голосование за победителей московской премии в сфере туризма
Фото: пресс-служба
Победителей выберут в декабре

В проекте "Активный гражданин" началось голосование. Жители столицы определят победителей в 11 номинациях ежегодной туристической премии "Путеводная звезда" и отдадут свой голос за самые яркие гастрономические, экскурсионные и культурно-досуговые проекты. Голосование продлится до 26 ноября включительно.

Всего представители столичной туристической отрасли подали более 470 заявок. В число участников вошли как новые проекты, так и победители прошлых лет, но в уже новых номинациях.

Экспертное жюри оценит вклад конкурсантов в развитие московского туризма в шести из семнадцати конкурсных номинаций, в остальных победители будут выявлены с помощью голосования. Также организаторами премии будут объявлены четыре победителя – обладателя специального приза. Среди номинаций, представленных в проекте "Активный гражданин", две посвящены объектам гостеприимства, четыре – столичной гастрономии, еще три – проектам индустрии впечатлений и две – медиа.

"Модная гастрономия"

На эту номинацию было подано больше всего заявок. Участники используют в своей концепции последние технологические разработки и новые гастрономические решения. Всего за эту награду поборются 11 ресторанов.

"Московский завтрак"

Жителям столицы предстоит выбрать заведения с самыми вкусными и разнообразными завтраками в меню. 

"Московская классика"

В этой номинации можно выбрать заведение, куда стоит идти за лучшими образцами традиционной русской кухни.

"Лучшая московская кондитерская"

Номинация объединила шесть столичных заведений с вкусными и необычными десертами.

"Лучший отель для семейного отдыха"

Отдохнуть, не покидая города – хорошая возможность сменить обстановку на пару дней, поэтому многие жители столицы выбирают для отдыха местные отели. В этой номинации представлено пять гостиниц, комфортных для размещения всей семьи.

"Лучший завтрак в отеле"

В Москве продолжает расширяться многофункциональная гостиничная инфраструктура. Отели столицы становятся не только местами проживания во время отдыха, но и точками гастрономического туризма. 7 столичных отелей.

"Московские впечатления: выставки"

В столице еженедельно проводится свыше 350 культурных мероприятий. Москвичи выберут лучшую выставку или постоянную музейную экспозицию из семи номинантов.

"Московские впечатления: для детей"

В Москве активно развивается детский отдых. В столице работают всевозможные парки развлечений, научные центры и другие пространства, где ребенок может получить новые знания и положительные эмоции. В этой номинации горожане выберут лучшее место для похода с детьми в будние или выходные дни.

"Московские впечатления: экскурсии и развлечения"

В этой номинации можно отдать свой голос за лучший экскурсионный или развлекательный проект для москвичей, среди которых – тематические ужины, детские мероприятия и другие. На голосовании представлено семь проектов.

"Лучшая публикация о путешествиях по Москве"

В рамках новой номинации москвичи могут выбрать лучший журналистский материал о туристических маршрутах города. В финал премии прошли шесть публикаций от популярных блогеров и СМИ.

"Лучшее туристическое СМИ"

Всегда писать о путешествиях ярко и интересно, регулярно привлекая в город новых путешественников, – непростая работа. Горожане выберут медиа, чьи публикации постоянно помогают жителям и гостям столицы узнавать новое и лучше ориентироваться в туристическом предложении Москвы.

Церемония награждения победителей премии пройдет в декабре. В рамках торжественного события также вручат четыре специальных приза: "Лучший экскурсовод", "Лучший администратор гостиницы", специальный приз за вклад в развитие туристической отрасли города Москвы и специальный приз за вклад в развитие гастрономического туризма столицы.

"Путеводная звезда" – это ежегодная премия правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности города. В первый раз премия прошла в 1999 году и уже стала неотъемлемой частью жизни туристической индустрии Москвы. За все время существования конкурса премию получили 295 представителей туристической отрасли.

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