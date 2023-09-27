Турпоток в Москве в 2023 году достиг рекордного значения – Собянин

Столичная сфера гостеприимства преодолела последствия кризиса из-за пандемии

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Москва имеет к этому празднику самое непосредственное отношение, ведь только этим летом город принял более 7 миллионов гостей. Мэр Сергей Собянин поздравил всех причастных и рассказал, как развивается сфера гостеприимства в столице.

"Поздравляю многочисленных любителей путешествий и особенно тех, кто создает из путешествия праздник!"

– написал Сергей Собянин в своем блоге. Он особо отметил, что туристическая отрасль не только приносит радость людям, но и деньги в бюджет: только в текущем году объем поступлений в экономику Москвы от туристической отрасли составит 51 млрд рублей. На эти деньги можно построить новые детские сады и школы, поликлиники и художественные галереи.

По оценкам специалистов, туриндустрия Москвы практически полностью восстановилась после пандемии.

"За летний сезон 2023 г. Москву посетило 7 ,1 млн гостей, что на 17% больше, чем летом прошлого года. Еще 4,6 млн гостей приезжали в столицу с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности за июнь-август в городе побывали почти 12 млн путешественников, что на 35% превосходит прошлогодние показатели",

– сообщил Сергей Собянин. Он пояснил, что основу туристического потока составляют жители нашей страны. Но и зарубежных гостей становится все больше: только за январь-июнь текущего года столицу РФ посетили более 1 миллиона иностранцев. Если брать дальнее зарубежье, то больше всего было туристов из Китая, Ирана, ОАЭ, Турции и Индии.

Незаменимым помощником для путешественников является туристический сервис RUSSPASS. Это цифровая площадка, которую развивает правительство Москвы. С ее помощью можно спланировать поездку, приобрести билеты, выбрать и забронировать отель.

Ранее Сергей Собянин дал поручение обновить план развития Москвы.