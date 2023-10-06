В Москве стартовал прием заявок на премию «Путеводная звезда — 2023»

Прием заявок завершится 24 октября

Премия присуждается гастрономическим проектам, экскурсоводам, гостиницам и другим профессионалам отрасли, которые вносят вклад в развитие столичного туризма. В этом году в премии представлено 17 номинаций. Победителей шести из них выберет экспертное жюри, еще 11 определят москвичи на портале "Активный гражданин".

Участниками конкурса могут стать как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые.

"Москва обладает огромным туристическим потенциалом: современная инфраструктура, богатое культурное наследие, насыщенная событийная повестка. Однако туризм и индустрия гостеприимства – это, прежде всего, люди. Это настоящие профессионалы своего дела, которые любят город и делятся своей любовью с гостями. – подчеркнула заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Алина Арутюнова.

В этом году появилось несколько новых номинаций. В их числе "Лучший отель для семейного отдыха", "Лучший завтрак в отеле" и "Лучшая публикация о путешествиях по Москве". Новую почетную награду "Лучший клиентоориентированный отель" получит гостиница с особыми формами обслуживания, где созданы комфортные условия для иностранных гостей, например путешественников из стран Ближнего Востока, Индии или Китая.

Часть победителей определят горожане в проекте "Активный гражданин". Жители столицы выберут лучшие гастрономические проекты в номинациях "Московский завтрак", "Московская классика", "Модная гастрономия", "Лучшая московская кондитерская" и "Лучший завтрак в отеле". Здесь будут представлены как рестораны с необычными авторскими блюдами и последними кулинарными трендами, так и заведения с традиционной русской кухней. Кроме того, москвичи проголосуют за лучшие СМИ о туризме.

Отдельные награды предусмотрены для экскурсионных и культурно-досуговых проектов. В категории "Впечатления и гостеприимство" есть номинации "Московские впечатления: выставки", "Московские впечатления: для детей" и "Московские впечатления: экскурсии и развлечения".

Прием заявок завершится 24 октября в 18:00. После этого сформируют шорт-лист претендентов, за одного из которых можно будет проголосовать в проекте "Активный гражданин". Итоги конкурса подведут в декабре.

"Путеводная звезда" – это ежегодная премия правительства Москвы для профессионалов индустрии гостеприимства и туризма, главной целью которой является повышение туристической привлекательности столицы. В первый раз премия прошла в 1999 году и за 24 года стала неотъемлемой частью жизни туристической индустрии столицы.