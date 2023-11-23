Звезды московского туризма: кого выберут в этом году?

Звезды московского туризма: кого выберут в этом году?
Фото: пресс-служба
Голосование продлится до 26 ноября включительно

Рестораны, музеи, отели поборются за звание лучшего – в Москве продолжается голосование в премии "Путеводная звезда – 2023". В этом году москвичи сами могут определить победителей среди представителей туристического бизнеса. Голосование проходит на сайте проекта "Активный гражданин", отдать свой голос можно до 26 ноября.

"Путеводная звезда" – крупнейшая премия Москвы в области туризма и гостеприимства. Она проводится ежегодно, начиная с 1999 года. В премии могут участвовать отели, рестораны, музеи, парки развлечений, экскурсионные проекты, туроператоры и туристические СМИ. За период с 1999 по 2022 годы премию получили 295 лауреатов. 

С учреждения премии она была ориентирована, прежде всего, на туристические компании и гостиницы. Премия развивалась вместе с городом. Постепенно номинации стали охватывать другие сферы и направления деятельности, связанные с туризмом: объекты туристического показа, гастрономические проекты, СМИ.

Традиционно победителей в премии выбирало экспертное жюри, куда входят эксперты туристической отрасли: руководители отраслевых ассоциаций, ведущих туристических и гостиничных компаний, средств массовой информации. На результаты также влияют рейтинги систем бронирования и отзывы гостей. А с 2016 года к выбору лучших подключили жителей Москвы.

В этом году жители столицы выбирают лауреатов в 11 номинациях. Голосование началось 9 ноября, и на данный момент, по данным сайта Активный гражданин, в нем приняли участие несколько сотен тысяч москвичей.  

По данным Комитета по туризму города Москвы, за первые восемь месяцев 2023 года Москву посетили свыше 15,5 млн путешественников. Эти показатели уже на 10% больше, чем за первые три квартала 2022 года. Туристическая индустрия является важной частью городской экономики. Траты туристов за период с января по август этого года составляют 758,4 млрд рублей. В городской бюджет должно поступить 103,9 млрд рублей. Это 87% от доходов за весь 2022 год.

Средняя загрузка отелей в Москве достигла почти 80%, что позволяет создать комфортные условия для дальнейшего развития рынка. На сегодняшний день заполняемость столичных гостиниц приблизилась к оптимальной в сравнении с другими мировыми туристическими центрами.

В этом году на участие в премии было подано более 470 заявок от представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, а также туристических СМИ.

Голосование продлится до 26 ноября включительно. Победителей объявят в декабре.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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