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Три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине вступили в силу в столичном здравоохранении с 1 января 2024 года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, срок их действия определен до 2027 года.
Это позволит использовать только проверенные решения для работы с пациентами. Если за три года алгоритмы проявят себя надежно, они смогут стать основой для разработки бессрочных национальных стандартов.
Помимо этого, в 2024 году начнут действовать в постоянном режиме проекты, которые прежде были апробированы в качестве пилотных и успешно себя проявили. Среди них:
Решено также продлить действие программы по проактивному диспансерному наблюдению москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Это позволит медикам контролировать состояние пациентов не от приема к приему, а в динамике, что особенно важно при подобных заболеваниях.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как в городе контролируется безопасность пищевых продуктов.
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