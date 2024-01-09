В Москве начинают действовать новые программы в сфере медобслуживания

Три новых предварительных стандарта для безопасности использования искусственного интеллекта в медицине вступили в силу в столичном здравоохранении с 1 января 2024 года. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, срок их действия определен до 2027 года.

Это позволит использовать только проверенные решения для работы с пациентами. Если за три года алгоритмы проявят себя надежно, они смогут стать основой для разработки бессрочных национальных стандартов.

Помимо этого, в 2024 году начнут действовать в постоянном режиме проекты, которые прежде были апробированы в качестве пилотных и успешно себя проявили. Среди них:

программа поддержки клинических исследований медпрепаратов;

получение льготных лекарств в коммерческих аптеках

компенсация на самостоятельное приобретение льготных препаратов;

наблюдательные исследования новейших лекарств, предназначенных для лечения онкозаболеваний.

Решено также продлить действие программы по проактивному диспансерному наблюдению москвичей с хронической сердечной недостаточностью. Это позволит медикам контролировать состояние пациентов не от приема к приему, а в динамике, что особенно важно при подобных заболеваниях.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как в городе контролируется безопасность пищевых продуктов.