В Москве создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

В Москве создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пожар уже потушили спасатели

Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО Москвы был создан оперативный штаб, который поможет справиться с последствиями отключения электричества в короткие сроки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.

Утром, 4 января, на подстанции на Высоковольтном проезде произошло возгарание. В итоге электричества отключилось в некоторых домах трех районов Москвы – Бибирево, Алтуфьево, Отрадное.

Спасателям удалось потушить пожар, а часть потребителей переключили на резервную схему подачи электричества.

"Для полного восстановления электро– и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", – отметил Сергей Собянин.

На данный момент эвакуация жителей после возгарания не требуется, но при необходимости будут организованы пункты временного размещения людей.

Источник: Telegram
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