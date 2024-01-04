В Москве создан оперштаб по устранению аварии на подстанции на северо-востоке

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Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО Москвы был создан оперативный штаб, который поможет справиться с последствиями отключения электричества в короткие сроки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.
Утром, 4 января, на подстанции на Высоковольтном проезде произошло возгарание. В итоге электричества отключилось в некоторых домах трех районов Москвы – Бибирево, Алтуфьево, Отрадное.
Спасателям удалось потушить пожар, а часть потребителей переключили на резервную схему подачи электричества.
"Для полного восстановления электро– и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы", – отметил Сергей Собянин.
На данный момент эвакуация жителей после возгарания не требуется, но при необходимости будут организованы пункты временного размещения людей.
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