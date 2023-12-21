Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей — Собянин

Почти половина доли пришлась на машиностроение и оборудование

Только за девять месяцев 2023 года объем инвестиций в российскую столицу вырос практически до 4 триллионов рублей. В сравнении с 2022-м годом это больше на 6,6 процента, указал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в производство машин и оборудования вложили 42,7%. 27,2% вложений составили нежилые здания, сооружения и благоустройство земель. На объекты интеллектуальной собственности ушло 14,4%, а на возведение жилых домов с помещениями – 13,6 процента.

Для поддерживания благоприятного инвестиционного климата город постоянно создает соответствующие условия, привлекающие инвесторов и бизнес. Разрабатываются меры системной и антикризисной поддержки.

С марта 2022 года, напомнил Собянин, в Москве действует ряд серьезных преференций – льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое.