Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей — Собянин

Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей — Собянин
Сергей Собянин. Фото: t.me/mos_sobyanin
Почти половина доли пришлась на машиностроение и оборудование

Только за девять месяцев 2023 года объем инвестиций в российскую столицу вырос практически до 4 триллионов рублей. В сравнении с 2022-м годом это больше на 6,6 процента, указал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что в производство машин и оборудования вложили 42,7%. 27,2% вложений составили нежилые здания, сооружения и благоустройство земель. На объекты интеллектуальной собственности ушло 14,4%, а на возведение жилых домов с помещениями – 13,6 процента.

Для поддерживания благоприятного инвестиционного климата город постоянно создает соответствующие условия, привлекающие инвесторов и бизнес. Разрабатываются меры системной и антикризисной поддержки.

С марта 2022 года, напомнил Собянин, в Москве действует ряд серьезных преференций – льготная аренда земли, льготные кредиты и многое другое.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Награжденную в Москве Орбакайте припечатали к стенке

Людей возмущает, что "ставшая американкой" певица остается в почете

Названа причина вражды Малахова с Борисовым после скандала на "Пусть говорят"

Ведущие смогли помириться только спустя долгое время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей