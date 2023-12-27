Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодежи создать 130 стартапов

Молодые новаторы могут попробовать себя в городских проектах столицы

Более 130 стартапов создано участниками городских программ по развитию молодежного технологического предпринимательства в Москве в 2023 году. Это в 2,7 раза больше, чем за год ранее.

Как указал Сергей Собянин, начинающие новаторы могут попробовать в трех городских проектах.

Так, для специалистов в ИТ-отрасли существует проект "Лидеры цифровой трансформации", где попробовать себя могут участники из РФ и других стран. "Академия инноваторов" – уникальная программа по развитию технологических проектов от идеи до стартапов. Лучшие инновационные разработки для столицы определяются на конкурсе "Новатор Москвы".

Среди стартапов имеются и неоднократные участники, проявившие себя в нескольких проектах. Создатели "АртМосферы", на которой можно найти и забронировать креативную площадку, а также разработчики приложения для мониторинга внутренней отделки квартиры Deep People оказались победителями среди "Лидеров цифровой трансформации", а позднее стали участниками "Академии инноваторов".

В этом году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли более 17 тыс. человек.