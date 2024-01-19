Мэр Москвы рассказал о развитии пассажирских сервисов в столичном метро

На станциях стало еще комфортнее и безопаснее

В 2023 году большинство пассажиров московского метрополитена высоко оценили качество сервисов на "подземке". Предложить было что: Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки "Живое общение", "Музыка в метро" и "Книги в метро". Метро столицы стало еще безопаснее и комфортнее.

Сергей Собянин напомнил о Центре обеспечения мобильности, который более десяти лет оказывает помощь маломобильным пассажирам, нуждающимся в помощи. Только за прошлый год специалисты сопроводили около 70 тысяч человек.

А стойки "Живое общение" доступны более чем на тридцати станциях. Там гости и жители Москва могут построить маршрут, проконсультироваться по разным вопросам о работе метро. В прошлом году специалисты помогли пассажирам более 640 тысяч раз.

В 2023-м на станциях прошло более 50 тыс. концертов – рекордное количество выступлений артистов проекта "Музыка в метро". Открылось несколько новых площадок. А в мае вместе с Российской государственной библиотекой московский метрополитен перезапустил проект "Книги в метро". В хранилище доступно более 4 тыс. произведений.