Мэр Москвы рассказал о развитии пассажирских сервисов в столичном метро

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В 2023 году большинство пассажиров московского метрополитена высоко оценили качество сервисов на "подземке". Предложить было что: Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки "Живое общение", "Музыка в метро" и "Книги в метро". Метро столицы стало еще безопаснее и комфортнее.
Сергей Собянин напомнил о Центре обеспечения мобильности, который более десяти лет оказывает помощь маломобильным пассажирам, нуждающимся в помощи. Только за прошлый год специалисты сопроводили около 70 тысяч человек.
А стойки "Живое общение" доступны более чем на тридцати станциях. Там гости и жители Москва могут построить маршрут, проконсультироваться по разным вопросам о работе метро. В прошлом году специалисты помогли пассажирам более 640 тысяч раз.
В 2023-м на станциях прошло более 50 тыс. концертов – рекордное количество выступлений артистов проекта "Музыка в метро". Открылось несколько новых площадок. А в мае вместе с Российской государственной библиотекой московский метрополитен перезапустил проект "Книги в метро". В хранилище доступно более 4 тыс. произведений.
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