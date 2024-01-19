Москва возместит столичным кинокомпаниям расходы на аренду – Собянин

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В Москве начали прием заявок на гранты для столичных кинокомпаний. Подать документы можно до конца февраля. Об этом мэр Сергей Собянин объявил в пятницу, 19 января.
"Возместим затраты, понесенные с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств Москвы, а также организационно-технические расходы на съемки",
– говорится в сообщении мэра в его телеграм-канале.
Получить грант могут компании, зарегистрированные в Москве и подававшие запрос на киносъемочные работы через Московскую киноплатформу.
Данные гранты являются частью городского проекта "Москва – город кино". Их предоставляет Агентство креативных индустрий. В 2023 г. АКИ провело несколько масштабных мероприятий, участниками которых стали более 3,5 миллиона человек.
Московская цифровая киноплатформа была запущена в сентябре 2023 года. Это единая точка доступа ко всему комплексу услуг и сервисов для кинопроизводства, в том числе по организации съемок в павильонах и на городских объектах.
Ранее Сергей Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров.
Артисту нигде не рады