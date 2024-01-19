Собянин рассказал о новых возможностях столичных театров

В рамках нацпроекта "Культура" в Москве обновили 70% театральных зданий

Успешный спектакль – это сплав режиссерского мастерства, актерского таланта и новейших технологий. В этом убежден мэр Москвы Сергей Собянин. О том, как город помогает учреждениям культуры шагать в ногу со временем, градоначальник рассказал в своем блоге.

За последние 10 лет в рамках нацпроекта "Культура" в Москве отремонтировали и модернизировали 85 городских театров. В каждом случае разрабатывается индивидуальный проект. В порядок приводят не только фасады, интерьеры, гримерки и зрительские места, но и обновляют сценическое оборудование. Современные технологии, в свою очередь, позволяют режиссерам ставить уникальные спектакли и привлекать больше зрителей.

К примеру, в Театре на Трубной появилась сцена-трансформер. Она позволяет размещать подмостки в центре зала, как в спектакле "Спасти камер-юнкера Пушкина", превращать их в подиум, как в спектакле "Толстого нет", протягивать сцену от центра в разные стороны, как в спектакле "Красавец мужчина".

Сцену Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко оснастили 16 независимыми подъемными механизмами. Это позволяет менять масштабные декорации прямо по ходу пьесы, не опуская занавес.

Основную сцену Театра им. Моссовета оснастили устройствами для видеопроекции и новым звуковым оборудованием. Это особенно оценили зрители дальних рядов, ведь теперь они могут отчетливо видеть мимику актеров и улавливать малейшие изменения интонаций.

"В этом году закончим масштабные ремонтно-реставрационные работы по Центру театра и кино на Поварской. А к 2030 году мы планируем завершить обновление всех нуждающихся в этом московских театров",

– сообщил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, какие детеныши, помимо панды Катюши, родились в Московском зоопарке в прошлом году.