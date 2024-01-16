В 2024 году в Москве построят более 90 км дорог — Собянин

В 2024 году в Москве построят более 90 км дорог — Собянин
Сергей Собянин. Фото: t.me/mos_sobyanin
Мэр рассказал о крупных транспортных проектах в столице, которые в скором времени будут запущены

В 2024 году в Москве планируется завершение ряда крупных транспортных проектов. Так, Сокольническая ветка будет продлена до "Потапово", которая окажется крайне удобной для 94 тыс. жителей Сосенского, Южного Бутова, Воскресенского и Щербинок.

Планируется строительство новых дорог – проложат еще до 90 километров. Появится тридцать искусственных сооружений и пятнадцать пешеходных переходов. Ожидается полное соединение МСД с автомобильной магистралью "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". В 2024-м также достроят Южную рокаду, которая сделает транспортное обслуживание 24 районов столицы еще удобнее.

Параллельно продолжается прокладка Рублево-Архангельской линии метро со строительством новой Троицкой ветки с семнадцатью станциями. В активной стадии -  участок от "ЗИЛ" до Коммунарки", который насчитывает одиннадцать станций.

2023-й год, указал Собянин, побил рекорды по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: Телеграм-канал мэра Москвы ✓ Надежный источник
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