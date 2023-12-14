Началось строительство подземного тоннеля под МКАД для скоростной дороги в Солнцево – Бочкарев

Протяженность объекта составит более 100 метров

Строители приступили к установке основных конструкций тоннелей на участке Московского скоростного диаметра (МСД), который пройдет от МКАД к автомобильной дороге "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Проектом предусмотрено два тоннеля. Один строится под МКАД, второй – под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, уже ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен. Две стены уже готовы, всего их будет восемь",

– поделился подробностями Андрей Бочкарев.

Длина тоннеля под МКАД составит 102,5 м, под Симферопольским шоссе – 128,1 м. Всего же протяженность МСД на участке от МКАД до дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" составит 11 км, из которых больше семи километров приходится на действующую улично-дорожную сеть.

"Этот участок богат искусственными сооружениями из-за развитой инфраструктуры и плотной застройки. Помимо тоннелей, на этом отрезке строятся четыре эстакады, три очистных сооружения, сооружаются два надземных и один подземный пешеходный переход",

– рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о строительстве вокзала для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.