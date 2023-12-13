Станцию метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии украсит портрет военачальника – Бочкарев

Станцию метро "Генерала Тюленева" Троицкой линии украсит портрет военачальника – Бочкарев
Фото: пресс-служба
Панно установят в вестибюле над эскалаторами

Изображение выдающегося советского военачальника Ивана Тюленева появится на новой станции Троицкой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В подземном вестибюле станционного комплекса "Генерала Тюленева" планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция",

– рассказал Андрей Бочкарев.

Панно будет выполнено из перфорированного алюминиевого листа и закреплено на стеклянной стене кассового зала над эскалаторами, ведущими к платформе.

"Станция "Генерала Тюленева" – седьмая по счету на новой строящейся Троицкой ветке. На данный момент объект готов на 68%. В частности, сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы на платформе: строители уже выложили пол гранитом и приступают к монтажу панелей на путевых стенах. Там, как и на потолке, предусмотрен динамичный рисунок из крупноформатных треугольных алюминиевых деталей.

"Одна из стен будет выполнена в сером цвете, а другая – в ярких оранжевых тонах. Рисунок на стенах и потолке складывается в диагональные линии, которые проходят через всю платформу, а колонны предполагается отделать для контраста темным гранитом",

– уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк. Ее протяженность составит порядка 40 км, она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства выступает АО "Мосинжпроект". С 2011 года при участии данной компании в Москве введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо. В этом году "Мосинжпроект" отмечает 65-летие.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о решении построить в ТиНАО Центр инноваций и импортозамещения.

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