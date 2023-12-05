Башню Национального космического центра увенчает шпиль – Бочкарев

Башню Национального космического центра увенчает шпиль – Бочкарев
Фото: Владимир Новиков/ АГН Москва
Монтаж металлоконструкций ведется круглосуточно в любую погоду

Высота башни строящегося в Москве Национального космического центра (НКЦ) вместе со шпилем составит 288 метров. Специалисты уже приступили к возведению навершия. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Ведется устройство монолитных конструкций навершия – выполнено 8 из 10 уровней, строители приступили к монтажу металлоконструкций. Вместе с этим продолжаются монолитные работы по устройству самого шпиля",

– рассказал Андрей Бочкарев. Он отметил, что всего в рамках работ предстоит смонтировать 98 тонн металлических конструкций. Акцентным элементом северного угла главной высотки НКЦ станет 40-метровый шпиль.

О том, как происходит монтаж металлоконструкций на высоте более 200 метров, подробно рассказал генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" (строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект") Константин Маслаков. Он пояснил, что несущий каркас состоит из прогонов и металлических стропильных ферм длиной от 12 до 30 метров, которые опираются на монолитные железобетонные консоли.

"Отдельные элементы ферм поднимаются с земли на специальную площадку на отметке 200 метров, где с помощью укрупнительной сборки монтируются в более крупные сегменты, а затем башенным краном подаются в зону проведения работ и устанавливаются в проектное положение",

– сообщил Константин Маслаков.

Строительство сложного объекта идет днем и ночью, невзирая на снег и мороз. Это стало возможным благодаря специально спроектированной и изготовленной системе ветрозащиты. Эта технология обеспечивает безопасность, качество и своевременное выполнение работ.

Проект Национального космического центра реализуется холдингом "Мосинжпроект" в интересах правительства Москвы и Госкорпорации "Роскосмос". Общая площадь комплекса зданий НКЦ, который возводят на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, составит более 250 тыс. кв. метров.

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