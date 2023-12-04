На набережной Марка Шагала благоустроили 4 га территории – Бочкарев

Бывшая промзона ЗИЛ продолжает активно развиваться

Завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала. Комплексное благоустройство выполнено на территории площадью свыше 4 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что на территории комплексного развития бывшей промзоны "ЗИЛ" продолжается активная работа по формированию сбалансированной городской среды. Набережная Марка Шагала здесь – один из ключевых объектов, поскольку является как транспортной артерией, так и зоной отдыха.

"В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны",

– рассказал Андрей Бочкарев. Ранее на набережной Шагала в порядок привели 810 метров зеленого пространства от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина.

"Благоустройство набережной ведется в соответствии с комплексным подходом к развитию территории "ЗИЛ". В рамках проекта предусмотрено создание функционального общественного пространства для жизни и отдыха, а также формирование естественной природной среды",

– подчеркнул глава Стройкомплекса.

Руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков, в свою очередь, указал, что ландшафт набережной выполнен таким образом, чтобы там было комфортно и интересно посетителям всех возрастов. В частности, организован лестничный спуск к воде, в прогулочной зоне установлены скамейки и парковые кресла. На участке набережной до пешеходного бульвара имени Братьев Весниных проложены тропинки, обустроены детские и спортивные площадки.

"Таким образом, формируется комфортное урбанизированное пространство для активного отдыха и прогулок у реки", – отметил Константин Маслаков.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, какой социокультурный кластер появится на территории завода Мамонтова на Пресне.