В промзоне Южного порта возведут более 900 тысяч квадратных метров недвижимости - Бочкарев

Вся застройка будет производственного и общественно-делового назначения

Бывшая промзона "Южный порт" проходит качественное преобразование. Так, на одном из ее участков площадью 65 га планируется построить 935,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что в проекте – строительство гостиниц, производственных, научных, офисных комплексов, а также многие другие востребованные объекты общественного назначения.

"Южный порт в целом – зона активнейшего развития, и мы рассчитываем, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города",

– подчеркнул Андрей Бочкарев.

Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, уже утвержден проект планировки территории между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом, а также путями железной дороги. Он предусматривает возведение около 450 тысяч квадратных метров производственных площадей, остальное – общественная застройка.

"Благодаря таким объемам строительства город сможет сформировать в этом районе активную городскую среду и позволит создать новые рабочие места",

– высказалась Юлиана Княжевская.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, какую набережную сделали в районе Нагатинский затон Южного административного округа Москвы.