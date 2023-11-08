Для маломобильных граждан предусмотрена организация безбарьерной среды

Технологическая часть проекта городского вокзала "Варшавская" наполовину реализована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"На территории общей площадью свыше 12 гектаров продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также строительство здания конечной станции для городского пассажирского транспорта",

– сообщил Андрей Бочкарев. Он подчеркнул, что в рамках реализации проекта предусмотрено создание комфортной инфраструктуры для пассажиров метро и жителей района. На "Варшавском" будет обеспечена удобная пересадка с разных видов транспорта, пропускная способность прилегающей улично-дорожной сети в целом значительно повысится.

"Приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжая часть здесь будет расширена, появятся дополнительные полосы движения",

– поделился деталями руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков. Он также рассказал про обновление пешеходных дорожек и тротуаров. Для удобства маломобильных групп граждан предусмотрена установка пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов, укладка наземных тактильных указателей.

Городской вокзал "Варшавский" создается на базе одноименной станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Проект предусматривает создание перехватывающей парковки, стоянки такси, зарядного терминала для пяти электробусов.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, как продвигается строительство электродепо "Южное".