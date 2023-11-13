Реконструкция Дома культуры "Ватутинки" в ТиНАО завершится в 2024 году – Бочкарев

Реконструкция Дома культуры "Ватутинки" в ТиНАО завершится в 2024 году – Бочкарев
Фото: mos.ru
Здание станет выше на один этаж

Дом культуры "Ватутинки" в Десеневском поселении Новой Москвы откроется после комплексного ремонта в следующем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он напомнил, что это один из старейших домов культуры, с богатой историей и традициями.

"За годы своего существования здание морально устарело и перестало соответствовать нынешним стандартам, поэтому мы проводим его реконструкцию и модернизацию",

– отметил Андрей Бочкарев.

Сейчас объект находится уже в достаточно высокой степени готовности. Трехэтажное здание стало на один этаж выше. Общая площадь Дома культуры "Ватутинки" после реконструкции составит более 3 тыс. кв.м, сообщил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"В обновленном доме культуры появится универсальный концертный зал на 300 человек со сценой, оснащенный профессиональным акустическим, световым и видеопроекционным оборудованием, гримерными, комнатами артистов, костюмерными",

– рассказал Владимир Жидкин. В здании также разместятся библиотека, студии живописи и графики, любительского творчества, декоративно-прикладного искусства, спортивный и два танцевальных зала, аудитории для проведения различных кружковых занятий, а также буфет.

После окончания строительно-монтажных работ запланировано благоустройство прилегающей территории. Соответственно, население Новой Москвы получит не только современный уютный Дом культуры, но и приятную зону для прогулок.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, какую набережную сделали в Нагатинском затоне.

Источник: Мосстройкомплекс ✓ Надежный источник
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