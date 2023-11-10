В Нагатинском затоне сделали набережную с пляжем и мостиками для рыбалки

Протяженность пешеходной зоны составила более 1,5 км

В районе Нагатинский затон завершились работы по строительству и благоустройству набережной Москвы-реки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Работы велись поэтапно, начиная с 2018 года. На днях был веден в эксплуатацию последний участок. Теперь набережная протяженностью 1550 метров открыта для москвичей и туристов. Здесь можно гулять, заниматься спортом, любоваться природой и арт-объектами.

"Здесь появились собственная пляжная зона с шезлонгами и рыбацкими мостиками, лаундж-зоны, велодорожка, альпийские горки, арт-объекты, например, скульптура маяка и пешеходный мост в виде пяти соединенных между собой кругов",

– рассказал Андрей Бочкарев.

Разработкой концепции благоустройства набережной "Ривер Парка Коломенское" занималось московское архитектурное бюро ADM. При проектировании во главу угла была поставлена забота об уюте местных жителей, подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он сообщил, что на прилегающей к набережной территории провели дополнительное озеленение, в частности, высадили сосны, ели, клены, черемухи, ивы, рябины.

В ближайшее время инвесторы планируют построить здесь пешеходную дорожку, которая соединит набережную с Судостроительной улицей. Предусмотрено также строительство автомобильной дороги.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о строительстве городского вокзала "Варшавская" в Москве.

