В Новой Москве возвели 1,85 млн кв. м жилой недвижимости за год – Бочкарев

Новоселам предлагаются как квартиры в многоэтажках, так и частные дома

За 2023 год в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) столицы введено в эксплуатацию более 1,78 млн "квадратов" жилой недвижимости. Планируется, что до конца года эта цифра вырастет до 1,85 млн, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Предлагается широкий выбор жилых помещений: от частных домов до многоэтажных комплексов",

– отметил Бочкарев. По его словам, доля индивидуального жилого строительства в ТиНАО в этом году составила более 634 тысяч квадратных метров. При этом новоселам, которые предпочитают многоэтажные жилые комплексы, предлагается широкий выбор планировок квартир.

Важно, что ТиНАО развивается гармонично. Помимо жилых домов, там возводятся промышленные и социальные объекты. В этом году на их долю придется 644 тыс. кв. м. Кроме этого, на первых этажах новостроек предусмотрены площади для размещения коммерческих организаций. Интересные решения используют и застройщики. Так, ГК "А101" запустила пилотный проект по внедрению в свои жилые комплексы технологий "умного дома". Благодаря этому жилье в Новой Москве продается на 10% быстрее, чем в старых границах столицы, указал руководитель департамента развития новых городских территорий Владимир Жидкин.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, как используются помещения на первых этажах домов, построенных по программе реновации.