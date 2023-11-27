На Пресне появится социокультурный кластер с кибердомом – Бочкарев

На Пресне появится социокультурный кластер с кибердомом – Бочкарев
Фото: stroi.mos.ru
Рядом с жилыми домами обустроят всю необходимую инфраструктуру для отдыха и развития

В Пресненском районе Москвы проходит реорганизация бывшей промзоны. На территории, где раньше был завод Мамонтова, появится жилой квартал с благоустроенным социокультурным пространством. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. 

На площадке 4,5 га разместятся восемь жилых корпусов, вокруг которых инвестор обустроит объекты социальной и культурной инфраструктуры.

"Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами. В центре предусмотрена площадь, где расположен амфитеатр для лекций, концертов, выставок и летних гастрономических фестивалей",

– рассказал Андрей Бочкарев. 

Данный многофункциональный жилой комплекс Lucky расположен по адресу: Звенигородское шоссе, владение 12. Девелопером выступает компания Vesper. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов обращает особое внимание на то, как сочетаются в проекте современные здания с отреставрированной застройкой начала XX века. Исторические здания, по его словам, образуют кластер, где расположено все самое важное для качественной жизни и всестороннего развития: кофейни и рестораны, магазины и офисы, детский сад и фитнес.

Отдельное место в кластере занимает Кибердом - мультифункциональное пространство, которое легко трансформировать под разнообразные по формату события и задачи. "Здесь открыто кафе, расположены постоянная и временная экспозиции, а также фиджитал-киберполигон в формате шоу", – сообщил главный архитектор.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал о пространстве "Затерянный город" в Даниловском районе ЮАО Москвы.

Источник: Мосстройкомплекс ✓ Надежный источник
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