Центр инноваций и импортозамещения построят в ТиНАО - Бочкарев

Разрешение на строительство уже получено

Центр инноваций и импортозамещения появится в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа к середине 2025 года. Мосгосстройнадзор уже оформил разрешение на строительство, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Строительная площадка определена по адресу: квартал №100, между Остафьевским шоссе и улицей Троицкой. Там возведут трехэтажное здание общей площадью более 14,6 тыс. кв. метров. По проекту, новый Центр будет состоять из 20 обособленных секций с отдельными входами. В каждом блоке предусмотрены раздевалки, научно-исследовательские помещения, административные кабинеты и комнаты приема пищи. На прилегающей территории обустроят проезды, парковки, пешеходные дорожки, газоны.

"На базе нового комплекса будут созданы специализированные площадки для развития высокотехнологичных производств, исследовательской деятельности и разработки инновационной отечественной продукции",

– рассказал Андрей Бочкарев. По его мнению, в Центре смогут разместиться компании из различных отраслей, в частности, электроники, машиностроения, ИT.

Строительство объекта поручено Группе компаний "Самолет". Проект одобрен в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда.

"Новый Центр инноваций и импортозамещения, (…) позволит создать примерно 230 рабочих мест на территории столицы к июлю 2025 года",

– сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его словам, к настоящему моменту город заключил соглашения с инвесторами на строительство в общей сложности 3 млн квадратных метров коммерческой недвижимости, где смогут трудиться 120 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил Мосгосстройнадзору уделять особое внимание объектам промышленной инфраструктуры. Поэтому его сотрудники будут контролировать объект в ТиНАО на всех этапах.

"После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ, наши инспекторы составят график проверок. Для проведения лабораторно-инструментальных исследований к ним привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они помогут оценить надежность строительных конструкций и качество применяемых материалов", – заверил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

О том, как строится Национальный космический центр в Москве, Андрей Бочкарев рассказывал ранее.