Началась сборка металлоконструкций эстакады через Северо-Западную хорду в Мневниках - Бочкарев

Началась сборка металлоконструкций эстакады через Северо-Западную хорду в Мневниках - Бочкарев
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В целом проект предполагает строительство 11 км дорог

На территории Мнёвниковской поймы начались активные работы по развитию дорожно-транспортной сети. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, специалисты уже приступили к возведению эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мнёвники и проектируемый проезд №1165.

"Сейчас выполняются устройство бетонных опор и сборка металлоконструкций будущего искусственного сооружения, ведутся земляные работы",

– рассказал Андрей Бочкарев. Он уточнил, что длина эстакады составит 155 м, но в целом вместе со съездами на данном этапе предусмотрено строительство порядка 2 км дорог. При этом всего в Мневниках запланировано создание нескольких крупных искусственных сооружений, которые потребуют строительства более 11 км дорог.

Помимо эстакады, в рамках проекта также началось строительство надземного пешеходного перехода через улицу Нижние Мневники и подземного пешеходного перехода на пересечении Проектируемых проездов 1165 и 1166, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Надземный переход будет состоять из двух пролетных строений длиной порядка 42 м и 33 м с промежуточной опорой",

– сообщил Кравцов. По его словам, это будет весьма интересное с точки зрения архитектуры сооружение: переход в виде стеклянной трубы, часть фасадов которого и поперечные кольца светопрозрачной части будут ярко-красного цвета.

Еще одним объектом Мнёвниковской поймы, который уже находится в стадии реализации, является автомобильный мост длиной 232 м через Москву-реку в сторону улицы Мясищева. Как рассказал заместитель гендиректора по реализации крупных градостроительных проектов АО "Мосинжпроект" Андрей Антипов, со стороны поймы опоры уже стоят, сейчас строители возводят и бетонируют опоры моста со стороны района Фили. Одновременно идет сборка металлических конструкций автопереезда.

Новые сооружения повысят транспортную и пешеходную доступность объектов в районе Мнёвниковской поймы, сделает жизнь горожан и работу бизнеса удобнее.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, как решается проблема долгостроев в Москве.

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