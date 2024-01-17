Москва поддержала конкурс на присуждение Макариевских премий в 2024 году

Награду вручают за достижения в сфере гуманитарных наук

Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы о выделении средств на организацию конкурса по соисканию премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). В 2024 году состоится присуждение наград авторам работ по естественным наукам.

Макариевские премии начали вручать в России в 1884 году. Святейший синод и Императорская академия наук поочередно выбирали лучшие труды по богословию и светским наукам. В 1917 году эта традиция прервалась и возобновилась лишь в 1997 году. Сейчас ее учредителями являются Русская православная церковь, Российская академия наук и правительство Москвы.

Как и прежде, конкурс проводится ежегодно, чередуя работы по гуманитарным и по естественным наукам. В 2024 году соискателями премии могут быть авторы монографий и статей в области естественных наук.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Ранее Сергей Собянин подвел итоги городской премии в сфере туризма "Путеводная звезда".