Москва поддержала конкурс на присуждение Макариевских премий в 2024 году

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Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы о выделении средств на организацию конкурса по соисканию премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). В 2024 году состоится присуждение наград авторам работ по естественным наукам.
Макариевские премии начали вручать в России в 1884 году. Святейший синод и Императорская академия наук поочередно выбирали лучшие труды по богословию и светским наукам. В 1917 году эта традиция прервалась и возобновилась лишь в 1997 году. Сейчас ее учредителями являются Русская православная церковь, Российская академия наук и правительство Москвы.
Как и прежде, конкурс проводится ежегодно, чередуя работы по гуманитарным и по естественным наукам. В 2024 году соискателями премии могут быть авторы монографий и статей в области естественных наук.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).
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