На площадке технопарков компании производят медицинское оборудование, одежду, обувь, косметику, ПО и многое другое

Московские технопарки получают налоговых льгот более чем на 200 млн рублей в год. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во вторник, 16 января.

Сейчас в столице действует 48 технопарков разной направленности: от легкой промышленности до микроэлектроники и фармацевтики. На производствах там трудятся больше 72,5 тысячи человек. Город заинтересован в том, чтобы технопарки создавались и развивались, ведь это не только рабочие места и отчисления в бюджет, но и повышение независимости от внешних поставок.

Поэтому Москва предоставляет широкий ряд мер поддержки компаниям, работающим на площадках технопарков. Среди них программа присвоения преференциальных статусов, программа создания мест приложения труда, предоставление земельных участков под новое строительство на льготных условиях и пр. Предприятия, получившие статус технопарков, имеют больше возможностей для развития, соответственно, они могут достигать новых результатов и получать за это награды в престижных конкурсах.

Примером может служить "Калибр-Техно" – это пятый специализированный столичный технопарк в сфере ИТ. Данная площадка была создана на месте промзоны завода "Калибр", пишет mos.ru. Сейчас технопарк проводит различные мероприятия, мастер-классы и акселерационные программы для резидентов. Кроме того, на его базе работает детский технопарк, где школьники и студенты могут пройти обучение 3D-моделированию и веб-дизайну.

Ранее Сергей Собянин объявил о создании в Москве нового IT-технопарка на Семеновской.