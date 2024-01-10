Собянин: в 2023 году предприниматели получили 65 млрд руб. по гарантии от города

Бизнесу на начальном этапе требуются немалые вложения - и город знает, как с этим помочь

В прошлом году Москва оказала гарантийную поддержку более 2,7 тыс. предпринимателям общей суммой более 65 миллиардов рублей. Учитывая, что на этапе запуска бизнесу требуются немалые финансовые вложения, поддержка города имеет комплексный характер, отметил Сергей Собянин.

Для получения кредита бизнесу требуется залоговое обеспечение. Увы, не все предприниматели способны предоставить его. Помощь в оказании такой услуги оказывает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Речь идет о крупнейшей в стране гарантийной организации. Фонд готов предоставить поручительство суммой до 100 миллионов рублей, покрытие же составляет до 70% от суммы займа.

Таким образом, отметил Собянин, у предпринимателей появляется возможность получить более выгодные условия при обращении в банк за услугами кредитования.

Спрос на гарантийную поддержку в таких условиях для бизнеса продолжает расти. Только за последние четыре года договоров поручительства стало больше в пять раз.