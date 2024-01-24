На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров - Собянин

На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров - Собянин
Фото: Максим Мишин/ АГН Москва
Пополнение каталога происходит ежедневно

Московский каталог товаров Портала поставщиков существует уже 5 лет. Сейчас в нем доступно 2,6 млн наименований в 16 тыс. категорий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сервис был создан для того, чтобы заказчики могли быстро найти необходимую продукцию, соответствующую всем параметрам, а поставщики – расширять клиентскую базу.

Каталог постоянно совершенствуется. Ежедневно в него добавляется до 3 тыс. новых позиций. Да и сам сервис получает новые полезные функции.

"Активно применяются цифровые сервисы и искусственный интеллект. Нейросети за пару секунд по загруженному изображению товара определяют его категорию и находят похожие варианты",

– рассказал Собянин об "умениях" сервиса. На портале также можно следить за изменением цены на товары в режиме реального времени, сравнивать продукцию по различным характеристикам. Для удобства можно скачивать базы в подходящем формате.

В этом году программисты обещают запустить на портале раздел для товаров, произведенных в Москве, сделать вкладку "Комплектующие" в карточках товаров, включить поиск по тегам и пр.

Ранее Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новых возможностях столичных театров.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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