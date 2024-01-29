Бизнес получил от города более 3,5 млрд рублей на новые разработки - Собянин

В Москве выработан комплекс мер поддержки инновационных компаний

Столичные бизнесмены получили от города более 3,5 млрд рублей на создание высокотехнологичных решений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 января.

Финансовую поддержку оказывает Московский инновационный кластер. Оформить заявку можно через платформу i.moscow. В прошлом году гранты на патентование изобретений, на оборудование и развитие деятельности получили около тысячи столичных компаний.

"Разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше 1,5 млн рублей. Уникальное оборудование быстро обнаруживает возгорание и начинает объемное распыление воды при ее минимальном расходе",

– привел конкретным пример Сергей Собянин. Другой пример – 30 млн рублей получил производитель карбоновых деталей, качество которых не уступает ведущим автоконцернам, на обновление оборудования.

С 2019 года финансовую поддержку МИК получили больше 7,3 тыс. предприятий в Москве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, какую помощь оказывает город работникам киноиндустрии.