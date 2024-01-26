Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Вот уже тринадцать лет форменная одежда выдается медработникам ежегодно

В этом году сотрудники городских больниц и поликлиник получат более 140 тыс. комплектов качественной и практичной рабочей одежды с обувью. С 2020 года в Москве действует единый стандарт медицинской формы для сотрудников здравоохранительных учреждений. До тех пор больницы и поликлиники все закупали самостоятельно – одежда всегда отличалась и по цвету, и по фасону, рассказал Сергей Собянин.

В комплект входят длинные и короткие белые халаты, топы, поло и джемперы, а также кожаные сабо с полуботинками. Качественные материалы позволяют медикам носить форму с комфортом, без стеснения движения. Одежда не садится при стирке, не мнется и хорошо дышит.

Обувь же изготовлена из натуральной кожи с применением дышащих материалов. Комфортна и удобна для использования. Ортопедические стельки берегут ноги от усталости.

Как указал мэр, с 2021 года форменная одежда выдается медработникам ежегодно. Обувь – раз в два года. Ее можно бесплатно получить в специальном экипировочном центре здравоохранения столицы.