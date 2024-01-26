Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой
Фото: mos.ru
Вот уже тринадцать лет форменная одежда выдается медработникам ежегодно

В этом году сотрудники городских больниц и поликлиник получат более 140 тыс. комплектов качественной и практичной рабочей одежды с обувью. С 2020 года в Москве действует единый стандарт медицинской формы для сотрудников здравоохранительных учреждений. До тех пор больницы и поликлиники все закупали самостоятельно – одежда всегда отличалась и по цвету, и по фасону, рассказал Сергей Собянин.

В комплект входят длинные и короткие белые халаты, топы, поло и джемперы, а также кожаные сабо с полуботинками. Качественные материалы позволяют медикам носить форму с комфортом, без стеснения движения. Одежда не садится при стирке, не мнется и хорошо дышит.

Обувь же изготовлена из натуральной кожи с применением дышащих материалов. Комфортна и удобна для использования. Ортопедические стельки берегут ноги от усталости. 

Как указал мэр, с 2021 года форменная одежда выдается медработникам ежегодно. Обувь – раз в два года. Ее можно бесплатно получить в специальном экипировочном центре здравоохранения столицы.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
По теме

Ночь в постели Брежневой: названа цена за интимные услуги

Желающие овладеть певицей готовы на космические траты

Отчаявшаяся Лолита отказалась от самого дорогого

Милявская продолжает расплачиваться за участие в скандальном мероприятии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей