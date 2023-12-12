Мэр Москвы рассказал о возможности дистанционно проконсультироваться у врача

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Поле ковида в Москве был запущен абсолютно новый формат взаимодействия с медиками – телемедицинский центр. Разработаны и проверены основные технологии дистанционного ведения пациентов. Спустя три года это стало стандартной практикой для жителей столицы, наведывающихся в поликлиники Москвы. С начала 2023 года этой возможностью в городе воспользовались 1,2 млн раз, рассказал Сергей Собянин.
Как правило, такой возможностью пользуются пациенты с ОРВИ. Первичный прием проводят в традиционной форме либо в поликлинике, либо на дому. А при дальнейшем возникновении вопросов о лечении и состоянии пациент запрашивает дистанционную консультацию.
Достаточно установить приложение "ЕМИАС.Телемедицина", и заказать консультацию врача. В течение дня с пациентом свяжется медик. Можно получить консультацию, перейдя по ссылке в личный кабинет.
Как указал Собянин, в дистанционном формате пациенты даже решают вопросы, связанные с открытием, закрытием или продлением больничных листов. Только за текущий год дистанционно закрыли более 650 тыс. б/л.
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