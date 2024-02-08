Собянин: строительство станции метро "Бачуринская" вышло на финишную прямую

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Станция метро "Бачуринская", которая расположена в поселении Сосенское, вскоре откроет двери на москвичей. Работы по строительству станции уже на финишной прямой, указал Сергей Собянин.
В настоящее время, отметил градоначальник, специалисты завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование. Готовность объекта составляет 70%.
Новая станция будет выполнена в стиле супрематизма и позволит значительно разгрузить дороги – речь идет о новом городском транспорте для ТиНАО.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...