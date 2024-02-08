Собянин: строительство станции метро "Бачуринская" вышло на финишную прямую

Собянин: строительство станции метро "Бачуринская" вышло на финишную прямую
Фото: АГН Москва
Готовность объекта составляет 70%

Станция метро "Бачуринская", которая расположена в поселении Сосенское, вскоре откроет двери на москвичей. Работы по строительству станции уже на финишной прямой, указал Сергей Собянин.

В настоящее время, отметил градоначальник, специалисты завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование. Готовность объекта составляет 70%.

Новая станция будет выполнена в стиле супрематизма и позволит значительно разгрузить дороги – речь идет о новом городском транспорте для ТиНАО.

Источник: Личный блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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