Собянин: строительство станции метро "Бачуринская" вышло на финишную прямую

Готовность объекта составляет 70%

Станция метро "Бачуринская", которая расположена в поселении Сосенское, вскоре откроет двери на москвичей. Работы по строительству станции уже на финишной прямой, указал Сергей Собянин.

В настоящее время, отметил градоначальник, специалисты завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование. Готовность объекта составляет 70%.

Новая станция будет выполнена в стиле супрематизма и позволит значительно разгрузить дороги – речь идет о новом городском транспорте для ТиНАО.