Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро

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Бирюлевская станция метро улучшит транспортную доступность для семи районов Москвы. Рядом с этими станциями проживает более полумиллиона человек, создано 210 тыс. рабочих мест, рассказал Сергей Собянин.
На линии появится несколько пересадок – на станцию "ЗИЛ" Троицкой линии, а также одноименную станцию МЦК, на "Технопарк" и "Кленовый бульвар" БКЛ, а также железнодорожную станцию Бирюлево-Пассажирская.
Протяженность линии составит порядка 22 километров. Рядом со всеми десятью станциями появятся парковочные места, а также остановки общественного транспорта. Длина перегонов под водными объектами составит примерно 1 км.
Новые станции будут построены с двумя видами платформ. "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново" и "Бирюлево" – с островными, а "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая" и "Лебедянская"– с береговыми. Таким образом их удастся вписать в застройку и местный рельеф, а также реализовать ряд интересных и проектных решений.
Для будущей линии уже утвердили градостроительную документацию, выполняется проектирование и освоение строительных площадок.
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