Собянин: более 400 тыс. бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Таким образом жители столицы сэкономили суммарно более 180 млн рублей

За прошлый год пассажиры российской столицы смогли сэкономить на транспорте суммарно свыше 180 млн рублей – а все благодаря бесплатным пересадкам на "наземке", рассказал Сергей Собянин. Только с начала года в Москве было совершено более 400 тыс. таких пересадок.

Для того, чтобы у пользователя появилась такая возможность, необходима привязка "Тройки" в кабинете приложения московского метрополитена, либо московского транспорта. Бесплатная пересадка будет активирована у пользователя в течение суток. Оплату первой поездки необходимо активировать приложением карты к валидатору на любой "наземке".

Как указал градоначальник, совершение пересадки или повторное использование аналогичного маршрута доступно в течение девяноста минут – можно при этом не опасаться списаний средств.

Москва при этом продолжает активно расширять и улучшать наземный транспорт и метро в рамках столичной программы "Развитие транспортной системы". В ближайшее трехлетие власти планируют направить 2,8 триллиона рублей. В этом году планируется строительство новых станций метрополитена с дорогами, улицами и развязками. На указанные цели будет выделено более 940 миллиардов рублей. Еще 86 миллиардов пойдет на обновление самого состава – в планах город заменит устаревшие модели более комфортными и экологичными вагонами и электробусами.