Собянин: до конца 2024 года Москва получит еще 800 электробусов

Российская столица - лидер в Европе по использованию экологичного вида общественного транспорта

Переход на экологичный транспорт является одним из важнейших аспектов национального проекта "Экология". Столица России в этом направлении опережает многие мегаполисы, лидируя в Европе по количеству электробусов, которых в городе уже больше 1 400. А до конца года в столице появится еще более 800 машин.

Поэтому в 2021 году в Москве был открыт Центр по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтного строительного завода.

За это время СВАРЗ стал лидером по производству полностью экологичного городского транспорта в России, обеспечив более 500 рабочих мест при социальных гарантиях правительства Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Меньше чем за три года здесь было собрано порядка 500 новейших моделей электробусов. В отличие от более ранних моделей, новые могут дольше функционировать без подзарядки. Салоны оборудованы адаптивным освещением, которое меняется от холодного к темному для комфорта пассажиров.

На электробусах в Сокольниках устанавливаются аккумуляторные батареи, монтируют сидения, поручни и валидаторы, медиаэкраны, подключается интернет-сеть с иным оборудованием. Салон и электрика испытываются на герметичность в камере дождевания, которая имитирует условия тропического ливня. Наконец, на последнем этапе проходит обкатка.

СВАРЗ также лидирует в объемах технического обслуживания городского транспорта. На его базе действует многофункциональный сервисный центр по капитальному ремонту техники. В прошлом году здесь провели практически 3 тысячи техосмотров.