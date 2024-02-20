Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы до 2030 года

Дорожно-транспортную сеть столицы ждет всесторонняя модернизация

Транспортный каркас Москвы станет основой развития города в ближайшей перспективе. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. В конце декабря прошлого года он озвучил амбициозную цель – сделать транспортную систему столицы к 2030 году одной из лучших в мире. О том, что уже сделано в этом направлении и какие задачи еще предстоит решить, мэр сообщил в своем блоге.

О передвижении по Москве в нулевых годах москвичам и гостям столицы рассказывать не нужно. Все помнят многочасовые пробки, забитые припаркованными автомобилями площади и тротуары, расшатанные маршрутки без льгот для детей и пенсионеров, давку в метро в час пик.

"В 2010 г. мы ставили перед собой цель – предотвратить транспортный коллапс и в максимально короткие сроки решить накопившиеся проблемы",

– пишет Сергей Собянин, отмечая, что действовать пришлось по всем направлениям одновременно. Тогда требовалось быстро и сразу:

расширить "узкие" места на дорогах, проложить дублеры, новые магистрали;

обновить подвижной состав;

урегулировать вопрос с парковками;

усилить контроль за соблюдением ПДД;

провести метро в спальные районы и интегрировать в городскую инфраструктуру железнодорожное сообщение;

создать новую систему оплаты проезда в общественном транспорте.

В итоге все это было сделано, и даже более того. Так, в настоящее время Москва является признанным лидером по темпам развития рельсового транспорта в Европе.

"В результате беспрецедентных по объему работ сегодня вместо 182 станций метро мы имеем 430 станций метро, МЦК и МЦД. За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов",

– указал Сергей Собянин. Парк столичного наземного транспорта также является самым молодым и современным в Европе.

Общественный транспорт стал не просто удобным – он стал безопасным, надежным и предсказуемым. Время в пути можно рассчитать до минуты, при этом не потратить его зря благодаря бесплатному интернету в вагонах метро и повсеместным точкам USB-зарядки гаджетов.

Значительное внимание уделяется вопросам экологии: на смену дизельным автобусам пришли электробусы, по воде курсируют электрические суда, развит прокат велосипедов и электросамокатов. Заботится Москва и о любителях пеших прогулок – за последние годы протяженность пешеходных зон в черте города увеличилась в сотни раз.

Подводя итоги проделанной за последние годы работы, можно с уверенностью заключить, что ситуация с передвижением по Москве выровнялась, стала стабильной.

"По многим показателям транспортная система города Москвы уже сегодня является одной из самых передовых среди крупнейших мировых агломераций. Основой этого является всеобщая цифровизация транспортной системы, создание цифровых сервисов организации перевозок, а также современных систем оплаты за проезд",

– так в комментарии "Утру.ру" оценил текущую обстановку в сфере пассажирских перевозок и транспортного движения в Москве заместитель председателя Комитета по транспорту ТПП РФ, директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА), доктор технических наук, профессор Норайр Блудян. Он пояснил, что долгие годы реальной преградой глобальной модернизации транспортной системы в Москве была недостаточно развитая дорожно-транспортная инфраструктура. Суммарная протяженность улично-дорожной сети, по которой могли передвигаться транспортные средства, по отношению к общей площади города была в 3-4 раза меньше, чем во многих других мегаполисах мира. Но за последние годы были предприняты серьезные меры: активно строились путепроводы, рокады, тоннели, развязки – город получал до 100 км в год новых дорог. И это стало опорой для модернизации всей транспортной системы столицы.

Но Москва растет. Увеличивается количество постоянных жителей и туристов, плотнее становится связка с пригородными районами. Для устойчивого развития промышленности, экономики, для комфортного проживания людей строительство транспортного каркаса столицы и внедрение новых современных сервисов должно опережать рост агломерации.

К примеру, отмечает Норайр Блудян, в московском метрополитене уже курсируют составы, соответствующие по своим технико-эксплуатационным характеристикам лучшим мировым образцам. Речные суда отечественного производства не имеют аналогов в мире и обеспечивают круглогодичную эксплуатацию, даже в зимний период. Теперь дело за беспилотными перевозками. По мнению директора ТАМИ, сценарий развития московской дорожно-транспортной системы в ближайшие годы должен включать в себя следующие пункты:

поэтапный перевод отдельных линий метрополитена, а также трамвайных перевозок на беспилотный режим;

освоение беспилотных автономных автотранспортных средств и подготовка наземной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность таких перевозок;

освоение воздушного пространства, внедрение аэротакси, в том числе беспилотных воздушных судов, и организация таких пассажирских перевозок как внутри московской агломерации, так и в сообщении между Москвой и ближними регионами;

продолжение курса на декарбонизацию транспортной системы, то есть переход на электрические, водородные и другие технологии.

Надо сказать, некоторые их этих задач уже находятся на стадии реализации. Так, идет работа над запуском беспилотных трамвайных перевозок. Развиваются цифровые сервисы оплаты проезда, в том числе по биометрии, сообщил Сергей Собянин.

Настроено правительство Москвы и активнее развивать рельсовый транспорт. Сейчас столицу и Московскую область удобно связывают четыре линии МЦД. В планах – интегрировать в городскую инфраструктуру еще 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. В обозримой перспективе также – строительство ВСМ по маршруту Москва – Тверь – Великий Новгород - Санкт-Петербург. Время в пути между конечными пунктами составит чуть более двух часов, что позволит наладить более тесные связи между крупнейшими российскими городами.

Комфорт и удобство пассажиров остаются в приоритете, соответственно, транспортная доступность всех уголков города будет повышаться, пересадки с одного направления на другой, а также с одного вида транспорта на другой станут комфортнее.

"Будет повышена пешеходная доступность новых кварталов, чтобы создать быстрые маршруты напрямую к станциям от жилых комплексов",

– заверил мэр столицы. В целом, есть все основания полагать, что к 2023 году лучший город Земли – Москва – получит лучшую в мире транспортную систему.