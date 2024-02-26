Собянин назвал объекты культурного наследия, которые будут реставрировать в Москве в 2024 году

В ближайшее время в столице восстановят еще 130 памятников архитектуры

В Москве бережно относятся к объектам культурного наследия. Разработана масштабная программа по сохранению памятников архитектуры. Только в 2024 году выдано уже 132 разрешения на различные работы. О том, что предстоит сделать в ближайшее время, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В текущем году пройдет плановый ремонт десяти уникальных исторических зданий столицы, в их числе комплекс МГУ им. М.В. Ломоносова. Еще в трех зданиях, включая Церковь Никиты Мученика середины XVIII века на Старой Басманной улице, предстоит провести противоаварийные работы.

Перечень объектов, подлежащих комплексному восстановлению, наиболее обширен. В плане на 2024 г. 80 пунктов, среди которых главный дом городской усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века. Это одноэтажное здание представляет собой деревянный сруб с чердаком и каменным подвалом. Главный фасад дома богато декорирован лепниной, пилястрами и увенчан лепным гербом. Все это предстоит отреставрировать, а местами и полностью восстановить утраченных элементы.

Большое значение имеют также научно-исследовательские и изыскательские работы на исторических объектах. Они необходимы для того, чтобы специалисты могли тщательно изучить памятник и разработать план реставрационных работ. В 2024 году такие исследования пройдут на 39 объектах культурного наследия, в том числе на Центральном Московском ипподроме. Реставраторам предстоит подготовить проект по восстановлению фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры, украшающих ипподром.

В целом сейчас в Москве ведутся восстановительно-ремонтные работы над более чем 500 памятниками архитектуры, среди которых Донской и Алексеевский монастыри, здание Центросоюза на Мясницкой улице, кинотеатр "Ударник" на улице Серафимовича, памятник Юрию Гагарину на Гагаринской площади и др.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что реставрация знаменитого московского "дома с пегасами" завершится в 2024 году.