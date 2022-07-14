Собянин поздравил обладателей премий в области архитектуры и градостроительства
В этом году экспертный совет Москвы отобрал тридцать проектов из 125 заявок. Лауреаты премий – девять архитекторов, которым принадлежит авторство пяти проектов. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства победителям.
Градоначальник выразил от всех жителей столицы благодарность участникам за работу и вклад в развитие города – на объекты, в которые вложена душа, смотреть можно только с удовольствием и радостью в сердце.
Лишь в прошлом году в Москве построили 16 млн квадратов недвижимости – по площади это сопоставимо с таким городом, как Смоленск. Новые технологии определяют будущее, потому город их использует для инвестирования и преобразования архитектурного облика.
Премию города Москвы в этом направлении учредили в 2017 году. Ее присуждают за разработку самых выразительных и оригинальных проектов в области капитального строительства, которое способствует формированию комфортной среды в городе и развитию строительной отрасли Москвы.
Претендовать на премию может любой проект капитального строительства – условием для этого является согласование архитектурно-градостроительных решений в предшествующем году.
Каким странам грозит дефолт после Украины: экономист предрек мировой крах
Дело уже не только в пандемии
В России придумали радикальный способ прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
По Украине призвали нанести полномасштабный удар
Экономист назвал самые надежные способы сохранить сбережения во время кризиса
Хранить западную валюту на счетах может быть опасно
- "Совсем с ума посходили?": поляки взбесились из-за подарков украинским детям
- Самбурская выставила напоказ крепкие ягодицы и упругий бюст
- Россияне "обвалили" спрос на турецкие курорты - СМИ
- "Что-то выпало": Бузова повернулась к народу задом и задрала юбку - фото
- Долларовые накопления россиян могут превратиться в пыль - экономист
- "Могу дать в челюсть": Норкин объявил на "Месте встречи" войну коллеге-журналисту
- Массовое избавление от валюты в России достигло рекорда - ЦБ
- Кравченко из "Сватов" прервала молчание о ситуации на Украине
- "Прикол дня": в новом логотипе экс-"Макдональдса" увидели издевку над россиянами
- "Уже не хочу": Покровский высказался о возвращении в Россию
- "Гнать москалей с Украины": Сердючка устроила концерт в метро
- 49-летняя Королева похвасталась колыханиями мощного бюста в глубоком декольте – видео
- Климова сбежала из России в Среднюю Азию вместе с Куценко
- Названы сроки капитуляции Киева
- Заявление президента Казахстана о статусе ДНР и ЛНР обернулось скандалом
- Куда направятся ВС РФ после освобождения Донбасса
- Око за око: найден неожиданный способ "разделаться" с устроившей блокаду Калининграда Литвой
- Киев выставил Западу резкий ультиматум по вывозу зерна
- Опубликован жуткий кадр Юрия Шатунова в гробу
- Вассерман логически определил дату нападения Украины на Россию