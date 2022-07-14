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Собянин поздравил обладателей премий в области архитектуры и градостроительства

Собянин поздравил обладателей премий в области архитектуры и градостроительства
Сергей Собянин. Фото: АГН Москва
В каждой объект вложена душа, указал мэр

В этом году экспертный совет Москвы отобрал тридцать проектов из 125 заявок. Лауреаты премий – девять архитекторов, которым принадлежит авторство пяти проектов. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства победителям.

Градоначальник выразил от всех жителей столицы благодарность участникам за работу и вклад в развитие города – на объекты, в которые вложена душа, смотреть можно только с удовольствием и радостью в сердце.

Лишь в прошлом году в Москве построили 16 млн квадратов недвижимости – по площади это сопоставимо с таким городом, как Смоленск. Новые технологии определяют будущее, потому город их использует для инвестирования и преобразования архитектурного облика.

Премию города Москвы в этом направлении учредили в 2017 году. Ее присуждают за разработку самых выразительных и оригинальных проектов в области капитального строительства, которое способствует формированию комфортной среды в городе и развитию строительной отрасли Москвы.

Претендовать на премию может любой проект капитального строительства – условием для этого является согласование архитектурно-градостроительных решений в предшествующем году.

Игорь ЛУКЬЯНОВ |
Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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