Кто получил «Оскар» рынка недвижимости

Подведены итоги премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2023»

7 июня в Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости - церемония награждения ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". В этом году премии исполнилось 14 лет. "Рекорды Рынка Недвижимости" – самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.



Конкурс появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента. Каждый год премия становится одним из самых знаковых, ярких и масштабных мероприятий отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей. За 14 лет существенно расширилась география премии: в этом году в ней приняли участие более 300 номинантов из 27 регионов России. Церемония награждения, собравшая более 600 гостей – топ-менеджеров рынка недвижимости, по количеству встреч и новых контактов сопоставима с крупной выставкой и с легкой руки гостей получила название московского МИПИМа.

В этом году компания "РОТО ФРАНК" стала генеральным партнером премии “Рекорды Недвижимости”. На российском рынке бренд Roto представлен уже 28 лет. Это предприятие полного цикла по производству фурнитуры для окон и дверей с высокими технологиями. Инновационные решения компании объединяют в себе безопасность, энергоэффективность и комфорт, тем самым создают реальные "внутренние ценности". Несмотря на трудности кризисных периодов российской экономики Roto Frank построил по-настоящему близкую клиенту компанию, которая формирует завтрашний рынок оконных и дверных технологий страны. Философия Roto – качество, возведенное в абсолют.

Представляем победителей премии:

ЖК "Русские Сезоны" (СЗ "Экран") – обладатель Grand Prix. Клубный комплекс резиденций находится в шаговой̆ доступности от Кремля. Это всего 90 Резиденций. Одиннадцать особняков комплекса создают великолепный архитектурный ансамбль. Строгие классические формы фасадов смягчаются теплотой природного камня, изящным узором балконов и широкими окнами в пол. Трехстороннее панорамное остекление с возможностью сдвинуть окна, распахнув целую стену объятиям теплого летнего вечера, а зимой позволяет любоваться мягкими огнями исторического центра Москвы. Из окон открываются великолепные виды на Кремль.

Клубный дом "Мюр & Мерилиз" от KR Properties был признан лучшим в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1". Проект строится в престижном Пресненском районе Москвы. В "Мюр & Мерилиз" спроектировано 92 квартиры и 6 видовых пентхаусов на 14 и 15 этажах здания. Одна из особенностей квартир – раздвижная оконная система с остеклением от пола до потолка, которая превращает окно во французский балкон. На втором этаже дома появятся фитнес-зал, детская зона и общественная гостиная, пространство которой трансформируется в кинозал, коворкинг, переговорную или лаунж-зону для отдыха.

"Новостройкой Москвы бизнес-класса №1" был назван комплекс "Трилогия CRYSTAL" концерна "КРОСТ". Трилогия CRYSTAL – это 3 жилых дома с общей архитектурной концепцией и ландшафтным ансамблем. Комплекс спроектирован как вертикально-горизонтальный город: вертикальная ось – приватные помещения, в горизонтальная – общественные пространства, инфраструктура, рабочие места. Стилистика органической архитектуры нашла отражение в сложной геометрии зданий, напоминающей форму природного кристалла. В составе комплекса уже построен небоскреб на 612 квартир, высотой 47 этажей. Новое строительство состоит из двух 29-этажных жилых корпусов, стоящих на подиуме с торговой галереей, ландшафтным парком и детскими игровыми зонами.

Лучшим в номинации "Жилой квартал Москвы №1" стал ЖК "Настоящее" (АО "СЗ "НИИМосстрой"). Новостройка возведена в статусном районе Раменки и включает в себя четыре корпуса с видами на природный заказник "Долина реки Сетунь", Ботанический сад МГУ, парк им. 50-летия Октября. Архитектурная концепция разработана бюро СПИЧ, дизайн-проект общественных пространств – BALKON, концепцию озеленения представил Imperial Garden. На придомовой территории расположен приватный двор-парк площадью 2 га с ботанической коллекцией растений.

Клубный дом de luxe класса "Космо 4/22" от ГК "Галс-Девелопмент" признан "Клубным домом Москвы №1". "Космо 4/22", расположенный на первой линии Космодамианской набережной, состоит из двух корпусов высотой в 6 этажей. В проекте 81 апартамент площадью от 45 до 176 м², включая пентхаусы с потолками до 7,6 м и открытыми террасами с видом на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной. Фасад исторического особняка начала XX века сохранится и станет частью объекта. Другая особенность проекта – приватный "тайный сквер" с арт-объектами. Архитектурный облик "Космо 4/22" разработали британское бюро DYER и российская компания МАРКС.

В номинации "Клубный дом Московской области №1" победил ЖК M__5 (ГК "Садовое Кольцо"). Проект является продолжением легендарного квартала "Молодежный". Застройщик предоставляет клиентам возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой и программой trade-in. Дом расположен на первой береговой линии Москвы-реки. Преимуществом объекта является строительство средней общеобразовательной школы на 1100 мест в непосредственной близости к дому. Кроме учебных классов, в здании расположится медицинский блок, столовая, многофункциональный спортивный зал. Роскошные лобби, приватная территория с ландшафтным парком, подземный паркинг, собственная зона отдыха у воды – все это говорит о заслуженности награды ЖК М_5.

Миниполис 8 Клёнов (Девелопер полного цикла "СИТИ21") – строящийся жилой комплекс, расположенный в экологически чистом районе Подмосковья, в г.о. Красногорске признан "Новостройкой Подмосковья №1". Уютный малоэтажный квартал в стиле неоклассицизма состоит из 4 корпусов, "раскрывающихся" на городской парк. Архитектура сочетает все преимущества современного городского жилья уровня бизнес-класса: камерная застройка, сквозные подъезды, паркинг, современные лифты и большие окна. Инфраструктура включает: благоустроенные дворовые пространства, детский сад на 135 мест, кафе, магазины, аптеки.

Жилой комплекс бизнес-класса Voxhall от Группы "Эталон" одержал победу в номинации "Архитектура объекта №1". Voxhall представляет собой группу из трёх террасированных зданий, объединённых общим архитектурно-пространственным решением. Внешний облик комплекса сочетает изысканную классику кирпичных фасадов с панорамным остеклением и инновационными методами отделки. Авторы концепции вдохновлялись архитектурой центральных районов ведущих мировых столиц. Двор комплекса наполнен функциональными площадками на любой вкус и заряжает на новые свершения.

Новый жилой комплекс компании "РГ-Девелопмент" – "Петровский парк II" стал победителем в номинации "Гармония Эклектики". Архитектурное решение бюро Syntaxis построено на контрастах: высот, отделочных материалов, цветовых сочетаний. Переменная этажность секций, нестандартные фасадные решения с витражными окнами и асимметричными формами, многообразие отделочных материалов и цветовых решений формируют узнаваемый и свежий силуэт здания. Проектом предусмотрены два больших гранд-лобби, которые можно использовать как многофункциональные пространства. На первых этажах разместятся кафе, магазины и многофункциональная сервисная инфраструктура. Будет и свой детский сад, рассчитанный на 80 малышей.

ЖК "СОЮЗ" (Группа Родина) стал "Жилым комплексом с инфраструктурой для жизни и спорта №1". "СОЮЗ" – жилой спортивно-оздоровительный квартал юности и здоровья с рекордным количеством олимпийских видов спорта в рамках одного проекта. Под инфраструктуру отведено 2/3 территории, будет построен ФОК с ледовыми площадками для хоккея и фигурного катания, бассейном, центром единоборств, теннисными кортами, доступными жителям всех возрастов 24/7. На территории квартала откроют ресторан, парк, а также первый в России центр биохакинга – одного из самых трендовых направлений превентивной медицины. Резидентам предлагаются все условия для ежедневной оценки здоровья и поддержания тонуса.

Премиальный ЖК River Park Towers Кутузовский от Аеон Девелопмент – победитель в номинации "Семейный объект №1". ЖК создается по новой философии клубной самодостаточности - Family Premium: музыкальной салон, Gentlemen’s club с русским бильярдом, гольф-симулятор, кафе, детский игровой клуб, beauty–club и др. А также lounge-зоны на крышах с беседками-иглу, грилями, джакузи, барной стойкой и зоной для йоги. Закрытая территория проекта будет представлять собой настоящий Двор-Лес.

"Северный порт. Береговые кварталы" – пилотный проект компании LEGENDA в Москве, расположенный на первой линии набережной Химкинского водохранилища признан "Лучшим жилым комплексом у воды". Знаковая локация со сложившейся инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, обилием зеленых зон и захватывающими видами на большую воду. LEGENDA преобразует промышленную территорию в удобную среду для жизни. В рамках строительства, компания реализует комбинированную жилую и встроенную коммерческую недвижимость общей площадью 286 тыс. кв. метров, а также построит школу на 425 мест и детский сад на 350 мест. Проект представлен разновысотными зданиями с эксклюзивными планировками от LEGENDA.

Среди номинантов премии были представлены самые разные форматы недвижимости. "Квартал небоскрёбов Upside Towers от компании Upside Development победил в номинации: "Квартал небоскрёбов №1". Технологичный квартал строится в динамично развивающемся Бутырском районе, в 3 минутах от метро, в 5 минутах от ТТК. На 6,5 га возводится 5 башен высотой до 200 м, названных в честь главных вершин земли. На благоустроенной территории: зеленые дворы, природный комплекс, прогулочный бульвар, ландшафтный парк 2,5 га с сенсорным садом, многофункциональными игровыми и спортивными площадками. В рамках проекта строится государственная школа и детский сад, разместится более 13 000 кв.м. коммерческой инфраструктуры, более 2000 кв.м. отдано под Upside club – уникальное пространство для общения и развития, включая SKY SPA&Relax, всесезонное барбекю-патио, смотровые площадки на крышах.

Гостиничный комплекс "Нескучный сад" (Федеральный девелопер "Неометрия") – комплекс премиум-класса, в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии стал "Лучшим объектом для инвестиций". Проект включает в себя два 10-этажных здания, более 1,7 тысяч номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, один из которых круглогодичный и с подогревом, SPA-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий есть конференц-залы с мультимедийным оборудованием, зоны коворкинга и места для работы на свежем воздухе.

В номинации "Премьера года премиум-класса №1" лучшим был назван клубный дом D’ORO MILLE от девелопера IQ Estate. Это комплекс премиум-класса в престижном Дорогомилово всего на 150 апартаментов и 6 пентхаусов. Его концепция основана на принципах приватности и эстетической гармонии. В проекте предусмотрен набор гостиничных сервисов 5*, закрытый двор-сад с пластичным ландшафтом от бюро Wowhaus, студия персонального тренинга, ресторан и гастрономический бутик от Александра Затуринского, салон красоты и роскошное лобби с камином и библиотекой.

ЖК MYPRIORITY Dubrovka победил в номинации "Премьера года бизнес-класса №1". Объект бизнес-класса от ГК "Гранель" расположен в Южнопортовом районе столицы. MYPRIORITY Dubrovka – это гармоничная жилая среда, удачно вписанная в городскую ткань: удобная локация, продуманные планировки, собственная коммерческая и социальная инфраструктура, дизайнерское лобби, комфортабельный подземный паркинг. Высотные дома формируют приватное пространство с авторским благоустройством и ландшафтным дизайном.

Жилой квартал PRIDE (PIONEER) стал "Жилым комплексом премиум-класса №1". PRIDE – семейный жилой квартал премиум-класса в районе Марьина Роща, расположенный в 15 минутах от Цветного бульвара. Он состоит из корпусов переменной этажности от 7 до 22 этажей, высотой потолков от 3 метров и панорамными окнами. Инфраструктура PRIDE включает частную школу, детский сад, а также пешеходный бульвар с площадками для спорта и отдыха. Внутренний двор разделен на тематические зоны. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

В номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1" победил ЖК homecity (PPF Real Estate Russia).

homecity отличает высокий уровень экологичности, он окружен сразу двумя лесопарками. Он расположен на границе обширного лесопарка и состоит из пяти малоэтажных корпусов, выполненных из экологически чистых материалов. На благоустроенной территории есть современные детские площадки, школа, детский сад, зоны семейного и активного отдыха. Проект находится рядом с метро "Румянцево". Жилой квартал бизнес-класса реализован в рамках флагманского проекта Comcity. Дома сданы в ноябре 2022.

ЖК "Цветочные поляны" (ГК МИЦ) признан "Жилым комплексом комфорт-класса №1". ЖК "Цветочные Поляны" – это современный жилой микрорайон с удобной транспортной доступностью, полноценной социальной инфраструктурой, благоустроенными дворами, высоким уровнем безопасности и экологии. Три очереди строительства объединены обширной благоустроенной территорией с собственным лесопарком 5 га и полноценной внутренней инфраструктурой. Здесь уже работает детский сад, ведется строительство муниципальной школы, еще одна школа и два детских сада появятся в следующих очередях.

Апарт-комплекс Insider от ГК "РКС Девелопмент" победил в номинации "Апартаменты бизнес-класса №1". Insider строится на первой линии Москвы-реки – на Симоновской набережной, в активно развивающемся Даниловском районе столицы. Готовая отделка всех апартаментов, видовые террасы и панорамные окна на реку и исторический центр города, приватный двор и выход на набережную, отельный сервис для резидентов, развитая внутренняя инфраструктура и подземный паркинг – все это комплекс апартаментов бизнес-класса Insider.

В номинации "Выбор покупателя" награду получил ЖК "Ривер Парк Коломенское" (АЕОН и Ферро-Строй). ЖК "Ривер Парк Коломенское" расположен на берегу Москвы-реки, в 5 минутах от музея-заповедника "Коломенское". У каждой квартиры преимущества: виды на воду или уютный двор, панорамное остекление, террасы или французские балконы. "Ривер Парк Коломенское" – единственный столичный проект, в котором от домов до воды всего 20 метров, которые занимает живописная прогулочная набережная длиной 1,5 км. "Ривер Парк Коломенское" – квартал с уже функционирующей богатой инфраструктурой. Здесь открыты магазины, кафе, рестораны и пекарни, школа, детский сад и многое другое.

Жилой проект Stories от компании October Group победил в Премии "Рекорды рынка недвижимости" в номинации "Хит продаж". Stories – жилой комплекс бизнес-класса, расположенный на западе Москвы в районе Раменки на Мосфильмовской улице. Его концепция – дом как путешествие – призвана погрузить жильцов в атмосферу круиза. Чему способствуют современная японская архитектура, уютный двор-патио с детской площадкой и релакс-зоны на эксплуатируемой кровле. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Флагманский проект AFI Development – культовый небоскреб AFI Tower – одержал победу в премии в номинации "Концепция проекта №1". "AFI Tower – это архитектурная доминанта Свиблово и центр притяжения молодой аудитории, которая оценит функциональные квартиры и community-инфраструктуру в одном здании: ресторан, салон красоты, фитнес и СПА, лаунж-зона, зал для йоги, коворкинг, клаб рум с кинопроектором и библиотека. В атмосферном проекте с яркой архитектурой сочетается идеальный баланс между экологией, транспортной доступностью и сервисами высокого уровня. На территории есть зоны спорта, летний кинотеатр, места для отдыха или встреч с друзьями.

ЖК "РУСИЧ-Кантемировский" (Концерн "Русич") стал победителем в номинации "Инфраструктура объекта №1". В проекте более 1 Га благоустроенной территории с ландшафтным дизайном, арт-объектами, детскими площадками, спортивными кластерами, пешеходными бульварами, аллеями и фонтаном. В комплексе широкий выбор квартир: от уютных студий до просторных евро-форматов, видовые квартиры с угловыми окнами, с мастер-спальнями и гардеробными.

AZIMUT Park Hotel Plus Residence Sochi 4 (Plus Residence) признан "Объектом 5 звезд*****". Парк-отель отличает уникальное местоположение с особенным микроклиматом, приватная территория с развитой инфраструктурой в самом центре Сочи, панорамные виды из каждого номера – все это преимущества парк-отеля. Plus Residence отличается богатой инфраструктурой, территория парк-отеля как маленький город, где есть все для комфортной жизни: конгресс-холл, коворкинг, рестораны, тренажерных зал и спа-центр, бассейны, лесопарковая зона, спортивная площадка, летний кинотеатр, детская зона и детский клуб.

Жилой комплекс "Режиссер" от инвестиционного холдинга AVA Group стал победителем в номинации "Региональный объект №1". ЖК "Режиссер" – два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, который объединил все черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса даст максимум возможностей жить и работать, не выходя из дома. А соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками добавит локации удобства.

В номинации "МФK №1" победителем стал Ледовый дворец "Кристалл" (АО "АРЕНА РТ"). Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках – многофункциональный спортивный комплекс, в котором передовые технологии строительства, экологически чистые материалы и стильные интерьеры сочетаются с самым современным оборудованием и инвентарем. Ледовый дворец включает две хоккейные арены для любительских соревнований, SPA-зону с банным комплексом, тренажерный зал, спортивные площадки для игры в бадминтон, пинг-понг и сквош, боксерский ринг, бильярдную, залы для групповых тренировок и занятий танцами, а также салон красоты, магазин спортивного инвентаря, ресторан и фито-бар.

МФЗ Эйлер (ГК "Сумма элементов") признан "Бизнес-центром №1". "Эйлер" – расположенное на территории "Большого Сити" 16-этажное многофункциональное здание класса "А" с офисными блоками площадью от 32 до 650 кв.м. с видом на Москву-реку, центр города и "Москва-Сити". В стилобатной части здания разместится инфраструктура: рестораны и магазины, сервисные компании, а также камерный выставочный клуб. "Эйлер" — это премиальная архитектура "вне времени". Строгая и спокойная стилистика, ступенчатая форма здания, просторные террасы позволяют проекту не только не устаревать морально, но и быть одним из ярких примеров "лайнерской" стилистики.

"Самолет Плюс" стал победителем в номинации "Открытие года в сфере недвижимости". Это платформа для подбора, покупки, продажи и улучшений квартир на первичном и вторичном рынке, входит в структуру группы "Самолет" - девелопера ТОП-2 в России. Также это – крупнейшая сеть франшиз в сфере недвижимости, представленная в 211 городах и насчитывающая более 600 партнеров. Офисы Самолет Плюс открыты в большинстве регионов России. Офисы объединены мощной технологической платформой, благодаря которой клиенты и партнеры могут в формате одного окна совершать операции с недвижимостью, вплоть до ремонта квартир на вторичном рынке.

Третий раз подряд Группа компаний "КрашМаш" одерживает победу в номинации "Компания №1 по демонтажу и реновации". ГК "КрашМаш" является одной из крупнейших компаний на российском рынке демонтажа. Входит в топ-40 крупнейших демонтажных компаний мира. За 17 лет "КРАШМАШ" выполнила работы на сотнях промышленных, военных и гражданских объектах России. Владеет парком специализированной инновационной техники и оборудования, состоящим из более 300 единиц. Производственный штат компании состоит из высококлассных инженеров с многолетним опытом в сфере демонтажа.

Концерн "КРОСТ" назван "Строительно-промышленной компанией №1". Развивая научно-промышленную базу, производство стройматериалов будущего и разрабатывая инновационные технологии, "КРОСТ" является крупнейшим государственным генподрядчиком по строительству масштабных проектов и возводит здания и сооружения различного назначения в рекордные сроки. Статус подтвержден участием в таких национальных проектах, как: программа реновации жилого фонда Правительства Москвы, строительство МДКБ "Вороново", парка "Зарядье", детских садов, школ и медицинских учреждений. За последние годы концерн реконструировал и построил более 1000 объектов.

Компания "Брусника" признана "Самым ожидаемым девелопером в Москве". №1 в рейтинге Единого ресурса застройщиков по потребительским качествам проектов, первый в России эко-сертификат BREEAM уровня excellent. Инновационно-стимулирующий застройщик страны. Объём текущего строительства – 1,06 млн кв. метров. "Брусника" основана в 2004 году, специализируется на строительстве жилья высокого качества в крупных городах Урала и Сибири, Москве и Московской области и комплексном развитии городских территорий.

VSN Realty стал победитель в номинации "Риэлтор №1". VSN Realty оказывает услуги консалтинга, экспертизы и продажи жилой недвижимости с 2010 года. Входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области. Агентское направление включает работу с объектами массового и высокобюджетного сегмента. Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 млн кв. м жилья. Компания является партнером девелоперов MR Group, Capital Group, "Интеко" и ГК МИЦ по эксклюзивной и ко-эксклюзивной реализации проектов жилой недвижимости.

Партнером премии стал отель Marula Conservation Park Namibia – второй по величине заповедник в Намибии, расположенный недалеко от международного аэропорта имени Осии Кутако в Виндхуке. Это 55 000 гектаров африканского простора с разнообразным ландшафтом и большим количеством диких животных. Территория заповедника охраняется вооруженной охраной. Здесь вы можете насладиться чувством безопасности, приватности и непревзойденного комфорта, находясь в сердце африканской прерии. На территории заповедника расположился Marula Palace – архитектурное чудо с 74-метровым бассейном. И совсем недавно открылись два новых аутентичных лоджа: Marula Giraffe и Marula Rhino.

Определяя лучшие объекты, компании и персоны, премия "Рекорды Рынка Недвижимости" уже 14 лет является ориентиром для большого количества покупателей недвижимости по всей стране.