Интересный проект внесет яркий акцент в облик района

Два жилых здания возведут в рамках программы переселения москвичей из ветхих домов в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Адрес будущего строительства: Матвеевская улица, владение 20-1, 24. На данный момент уже утверждены изменения в правила землепользования и застройки для конкретного проекта.

"В одном из домов будет два подъезда, во втором – три, объединенных одноэтажным стилобатом. Общая площадь всего комплекса составит порядка 126 тыс. кв.м",

– сообщила Юлиана Княжевская. По ее мнению, новые дома не только улучшат условия жизни москвичей, которые стали участниками программы реновации, но и привнесут яркий акцент в общий облик района.

"Первоочередная задача реновации – послужить неким рычагом для новой среды, где человек и его комфорт в приоритете", – убеждена глава Москомархитектуры.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 старых домов, преимущественно ветхих пятиэтажек-"хрущевок". Новые квартиры в современных домах в шаговой доступности от прежнего места проживания получат около миллиона жителей столицы.

Ранее стало известно о планах построить дом для участников программы реновации возле национального парка "Лосиный остров".