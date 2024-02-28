Реконструкция ТРЦ "Мега Теплый Стан" закончится в 2024 году

Реконструкция ТРЦ "Мега Теплый Стан" закончится в 2024 году
Фото: АГН Москва
После ремонта площадь торгового центра станет больше

Масштабная реконструкция торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан" должна закончиться в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Крупный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на территории Сосенского поселения рядом с МКАД, по окончании работ станет еще больше. На дополнительной площади размером 60 тыс. кв.м. появятся новые магазины, кафе, рестораны, а также развлекательные, образовательные и общественные пространства.

Реконструкция предполагает реализацию интересных решений. В частности, над существующей автомобильной парковкой организуют функциональный ярус с прямым выходом к большому зеленому массиву.

"На нем разместится десяток новых ресторанов и кафе. На площадях обновленного центра также появятся детские площадки, школа дизайна и территория для выставок. В итоге в комплексе будет создано около тысячи дополнительных рабочих мест",

– рассказал Андрей Бочкарев. По его мнению, обновленный ТРЦ станет точкой притяжения как для жителей новой Москвы, так и других округов.

Реконструкцию здания проводит его владелец – компания Ingka Centres в России. В целом, по словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, сегодня инвесторы довольно активно вкладывают средства в создание на территории Новой Москвы предприятий малого бизнеса, технопарков, индустриальных, складских и торговых комплексов.

"В настоящее время в ТиНАО функционируют более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговых и развлекательных комплексов недавно преодолел отметку в 3,7 трлн рублей",

– сообщил Владимир Жидкин, отметив, что благодаря этому на территории новых округов с момента их присоединения к столице количество рабочих мест увеличилось в три раза и уже превысило 290 тысяч.

Ранее стало известно о решении построить новый технопарк в районе Люблино.

Источник: Мосстройкомплекс ✓ Надежный источник
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